Как получить много подписчиков в Ютуб – личный опыт » Стало известно, кто стоит за фейковыми новостями против вакцинации «В социальных сетях ведутся широкомасштабные кампании по дезинформации, направленные против вакцин западных производителей. Иногда на кону стоят и большие деньги», — пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. «В середине мая ютубер Мирко Дрочманн получил странное письмо. Дрочманн ведет канал на Youtube под названием MrWissen2Go, на который подписано 1,5 млн человек. Он должен принять участие в информационной кампании о прививках против Covid-19, написал блогеру отправитель письма. Как говорилось в сообщении, якобы произошла утечка данных о многочисленных смертельных случаях после вакцинации препаратами Pfizer/Biontech. Автор письма спросил, не хочет ли Дрочманн в своих видеороликах предостеречь от вакцинации препаратами Pfizer/Biontech — разумеется, за вознаграждение», — повествует журналистка Александра Брем. «Дрочманн решил изучить, кто стоит за этим предложением, и быстро выяснил: никакой утечки данных не было. И это не информационная кампания, а кампания дезинформации. Люди, стоящие за этой акцией, находятся в России. Дрочманн был не единственным ютубером, с которым они связались и который предал это огласке», — напоминает издание. «Эта кампания является частью гораздо большей проблемы», — говорит Дэниел Роджерс, эксперт по киберпреступности из Нью-Йоркского университета и директор проекта «Глобальный индекс дезинформации (GDI)». «Мы наблюдаем три основные тенденции, — говорит Роджерс. — Во-первых, есть акции, которые преследуют геополитические цели, за ними стоят такие государства, как Россия». Во-вторых, по его словам, предпринимаются попытки заработать на дезинформации деньги, и, в-третьих, есть политически мотивированные акции правых кругов». «Уже несколько месяцев эксперты наблюдают в социальных сетях кампании, направленные на дискредитацию западноевропейских и американских производителей вакцин. Отчет рабочей группы «ЕС против дезинформации» недавно показал более сотни таких попыток, осуществленных в европейских странах только за последние месяцы. За ними стоят в основном российские субъекты. Так, среди прочего, они пытались дискредитировать Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). «Наглость этой новой кампании, направленной на ютуберов, меня поразила», — говорит Роджерс». «Дэвид Бронятовски, профессор Массачусетского технологического института, еще в 2018 году показал в исследовании, как в Twitter российские боты пытаются разжигать на Западе направленную против вакцинации пропаганду. По мнению Бронятовски, привлекать для продвижения этих сообщений ютуберов, занимающихся, в сущности, другими темами, — это хитрый ход». «Это открывает совершенно новые целевые аудитории. Например, я смотрю видео о макияже, и вдруг получаю еще и информацию о вакцинации», — говорит Бронятовски. Кроме того, эти видео не попадают в сети алгоритма, который ищет дезинформацию. (…) Так, в инструкции для ютуберов было сказано: «Не используйте в своих публикациях такие слова как «реклама» или «спонсированное видео». «Однако кампании против вакцинации — это еще и бизнес, причем очень прибыльный, — отмечает Tages-Anzeiger. — Об этом недавно стало известно из отчета об «антипрививочном бизнесе», опубликованного неправительственной организацией «Центр противодействия цифровой ненависти»(Center for Countering Digital Hate, CCDH). По меньшей мере 36 млн долларов — таков годовой доход индустрии антипрививочников, подсчитали авторы доклада. Антипрививочники зарабатывают деньги разными способами: они получают доход от рекламы на Youtube, сами продают видео и витаминные препараты на своих сайтах или участвуют в качестве ораторов на мероприятиях. Это движение сосредоточено в основном в США. Но оттуда такой контент все чаще перетекает через Атлантику». «В частности, в Европе все больше укореняются круги, близкие к теории заговора QAnon. Они тоже распространяют дезинформацию о прививках», — говорится в статье. «Несколько дней назад Facebook представил отчет о «борьбе с операциями влияния», в котором идет речь о государственных операциях влияния с 2017 по 2020 год. Россия заняла в нем первое место: за этот период Facebook ликвидировал 23 крупные российские сети дезинформации. Тем не менее эксперты сходятся во мнении, что основные платформы прилагают слишком мало усилий для борьбы с постоянным потоком дезинформации». «Необходимо срочно ввести более четкие правила для социальных сетей-гигантов, убежден эксперт Роджерс. «В конце концов, мы знаем, что кампании по дезинформации, особенно в связи с Covid-19, могут заканчиваться фатально», — указывает он. Так, в Норвегии в апреле коронавирусом заразился сторонник теорий заговора Ханс Кристиан Гаардер. Он отрицал существование вируса и умер от Covid-19″, — пишет Tages-Anzeiger. Источник: Tages-Anzeiger