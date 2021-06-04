Спецслужбы США не смогли найти доказательства отсутствия инопланетян в известных инцидентах — доклад

Спецслужбы США не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть связь атмосферных явлений, наблюдаемых пилотами американских ВМС, с инопланетными космическими кораблями, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

По информации издания, доклад спецслужб охватывает около 120 инцидентов, документально зафиксированных за прошедшие 20 лет. Было установлено, что наблюдаемые пилотами феномены не имели отношения к технологиям США, следовательно, исключена возможность того, что наблюдаемые пилотами события могут быть вызваны некими устройствами, связанными с секретными программами правительства.

Ознакомившиеся с документом сотрудники администрации пришли к выводу, что правительство не может полностью исключить теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями инопланетян, пишет издание.

Рассекреченная версия доклада будет представлена в конгрессе 25 июня.