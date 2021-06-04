Создан «третий глаз» для использования смартфона на ходу

Студент-инженер из Южной Кореи Мин-вук Пэн создал робот-глаз для тех, кто не может оторвать взгляд от экрана смартфона на ходу. Об этом пишет агентство Reuters. Свое изобретение он назвал «третьим глазом».

«Раз мы не можем оторваться от наших смартфонов, нам пригодится третий глаз. Так выглядит человек будущего», — заявил Пэн.

Устройство крепится ко лбу и предупреждает пользователя о препятствиях в радиусе двух метров. В «глаз» встроен гироскопический датчик для измерения угла наклона шеи пользователя и ультразвуковой датчик для расчета расстояния между роботизированным глазом и любыми препятствиями. Устройство включается при каждом срабатывании датчика наклона и издает звуковой сигнал, если пользователь приближается к препятствию.

На разработку «третьего глаза», по словам изобретателя, ушло около шести недель. Устройство все еще находится в доработке: теперь Пэн планирует разработать мод