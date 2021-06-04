Софи Тернер спровоцировала слухи о своей бисексуальности

После того как в среду 25-летняя звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер в своих соцсетях отметила начало Pride Month (месяца, во время которого проходят мероприятия в поддержку ЛГБТК-сообщества), поклонники заподозрили ее в бисексуальности. Поводом стала фраза, которой актриса сопроводила картинку.

Времена неоднозначные, и я тоже,

— написала она.

Поклонники Софи принялись бурно обсуждать ее ориентацию в твиттере. Многие из них выразили уверенность, что таким образом она заявила о своей бисексуальности.

Софи Тернер бисексуалка, и это еще одна победа для негетеросексуальных женщин!

Софи Тернер совершила каминг-аут как бисексуалка. Она королева.

Горжусь Софи за ее каминг-аут. Некоторым это может показаться глупым, потому что ориентация для них не имеет большого значения. И в этом они, конечно, правы. Но Софи — один из моих самых больших кумиров, и я счастлива, что у нее хватило смелости сделать каминг-аут, потому что я знаю, как это может быть сложно,

— пишут в сети.

Тернер прежде никогда не заявляла о своей ориентации и в отношениях с девушками замечена не была. Но однажды в интервью она сказала, что пол для нее не имеет значения, главное — это душа человека.

Два года назад Софи вышла замуж за музыканта Джо Джонаса, а год назад они впервые стали родителями — у супругов родилась дочка Уилла.