Щенки унаследовали способность понимать жесты людей

Собаки имеют врожденную способность понимать жесты людей. Это выяснили американские ученые, наблюдая за тем, как щенки находят угощение, а люди помогают им жестами. Также исследователи с помощью статистического анализа обнаружили, что 43 процента вариаций в способности понимать человека между отдельными животными можно объяснить генетическими факторами. Работу опубликовали в Current Biology.

Собаки выступают в роли компаньонов человека уже на протяжении многих столетий. В результате одомашнивания они стали непохожими на волков. Одно из главных отличий этих видов — способность взаимодействовать с человеком. Мы уже писали, что волки, которые росли в тесном контакте с людьми, хуже собак подчиняются людям в ряде задач: например, реже отдают мяч и терпят вычесывание. Ученые предполагают, что обучаемость собак закрепилась в результате отбора, а не появилась в процессе одомашнивания. Наследование социальных и когнитивных навыков у собак исследовалось только при сравнительном анализе с волками и между породами, поэтому нужны новые работы для понимания, какие признаки наследуются собаками генетически.

Американские ученые под руководством Эвана МакЛина (Evan L. MacLean) из Университета Аризоны решили проверить гипотезу о том, что способность понимать людей заложена у собак генетически. Для этого они провели когнитивные и поведенческие тесты с 375 щенками ретривера возрастом восемь недель. Сначала проверили, как хорошо они понимают жесты. Люди указывали своим питомцам на перевернутую чашку, под которой можно найти угощение. В 72,4 проценте случаев щенки правильно определяли местоположение награды. Для исключения влияния нюха такой же тест провели без использования жестов, и собаки находили угощение хуже (48,9 процента). Щенки успешно понимали жесты хозяев уже с первых попыток, поэтому на результаты не могло повлиять обучение. Исследователи также провели дополнительный эксперимент. Они попросили хозяев поговорить с питомцами. Щенки в среднем шесть секунд после этого смотрели людям в лицо, поняв, что речь обращена к ним.

Ученые провели дополнительный статистический анализ, основанный на родословной щенков. Они выяснили, что 43 процента вариаций в поведении между отдельными животными можно объяснить генетическими факторами. При этом наибольшую степень наследуемости показали внимание к человеческим лицам и способность понимать жесты.

Исследователи не смогли назвать когнитивные механизмы, с помощью которых собаки с детства способны понимать человека. Тем не менее, можно сделать вывод, что щенки уже в возрасте восьми месяцев понимают жесты и мимику человека, и эти умения определяются генетически. Полученные данные важны для заводчиков собак и их клиентов. Зная, что способность понимать человека – это наследуемый фактор, можно разводить собак, которые лучше взаимодействуют с человеком.