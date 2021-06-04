Съемки пятой части «Индианы Джонса» начнутся на следующей неделе

Долгострой «Индиана Джонс 5» наконец-то запускают в производство — на следующей неделе в Великобритании начнутся съемки фильма, который находится в разработке у Lucasfilm более десяти лет. Снимать будут на знаменитой студии Pinewood и еще в нескольких британских локациях, среди которых, по информации местных СМИ, и легендарный замок Бамборо.

Стивен Спилберг впервые за всю историю франшизы уступил режиссерское кресло другому постановщику — пятую часть снимает режиссер «Логана» и «Ford против Ferrari» Джеймс Мэнголд. Спилберг ограничится продюсированием, но вряд ли кто-то сомневается, что в творческий процесс он вмешается не раз. 78-летний Харрисон Форд по-прежнему в строю, а среди новобранцев франшизы — Мадс Миккельсен, Фиби Уоллер-Бридж, Бойд Холбрук, Шонетт Рене Уилсон и Томас Кречманн.

Сюжет все еще держится в секрете, но инсайдеры сообщают, что он будет привязан к космической гонке 1960-х. Премьера «Индианы Джонса 5» назначена на 29 июля 2022 года.

Первый фильм франшизы вышел на экраны 40 лет назад, 12 июня 1981-го. Четыре ленты об Индиане Джонсе заработали в мировом прокате в общей сложности около $2 миллиардов.