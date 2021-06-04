Рикки Мартин рассказал, что страдал от расстройств психики

Несмотря на прогрессивность современного общества, тема каминг-аута до сих пор остается болезненной для многих. Ну а 20 лет назад даже на Западе звезде признаться в своей гомосексуальности было очень сложно. Так, Рикки Мартин рассказал печальную историю, как под прицелами телекамер журналистка склоняла его к каминг-ауту — заставляла его раскрыть все подробности своей сексуальной ориентации. Еще чуть-чуть, и Рикки стал бы жертвой аутинга в прямом эфире!

Только сейчас, спустя годы, в новом интервью журналу People 49-летний латиноамериканский певец Рикки Мартин признался, что страдал от посттравматического расстройства, которое получил после беседы с ведущей Барбарой Уолтерс. Тяжелое психическое состояние было вызвано регулярно повторяющимися слухами о гомосексуальной ориентации артиста. Сейчас он не стесняясь посвящает поклонников в подробности своей личной жизни с мужем Джваном Йосефом и двумя детьми.

В далеком же 2000 году каминг-ауты еще не были обычным делом, а ведущей Барбаре Уолтерс, которой на тот момент было 70 лет, на интервью с Рикки настолько хотелось представить миру сенсацию, что она просто пытала его откровенными вопросами. Интервьюер просто не обращала внимания на явную сконфуженность своего собеседника и его нежелание говорить на эту тему:

Когда она выпалила эти вопросы, я почувствовал себя оскорбленным, потому что просто не был готов признаться. Мне было очень страшно.

Речь идет о прямолинейных вопросах, которые задала Барбара Рикки:

Вы, должно быть, в курсе слухов о вашей сексуальной ориентации? Вас они ранят? Как вы с этим справляетесь? Вы можете положить конец этим слухам, признавшись, гей вы или нет.

Рикки тогда просто поблагодарил ее за возможность прокомментировать слухи, но делать этого не стал. Впоследствии певец признался в беседе с Опрой Уинфри:

Она измучила меня. Я приготовил небольшой монолог, в итоге лишь вынужден был отвечать: «Нет, я так не думаю, нет. Это что-то очень личное», но она продолжала и продолжала.

В новом интервью журналу People певец фантазирует о том, что, может быть, и стоило сделать каминг-аут именно тогда.

Это было бы здорово, потому что, когда я все-таки впоследствии признался, это было просто потрясающе!

Спустя шесть лет после злополучного интервью Барбара Уолтерс в обсуждении темы каминг-аутов среди знаменитостей призналась, что допустила ошибку, давя на своего интервьюируемого.