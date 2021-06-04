Разработчики встроили в антивирус Norton 360 майнер криптовалюты Ethereum

У пользователей антивирусной программы Norton 360 появилась возможность майнить криптовалюту Ethereum внутри клиента антивируса.

По информации Bleeping Computer, разработчик защитных программных решений NortonLifeLock встроил в антивирус Norton 360 майнер криптовалюты Ethereum.

Компания пояснила, что это сделано в качестве способа «защиты» пользователей от различного вредоносного программного обеспечения для майнинга, которое они пытались ранее установить или скрытого майнингового софта в системе. Теперь пользователям не нужно искать и устанавливать сторонние майнеры, они могут запустить аналогичный, но защищенный продукт внутри антивируса с помощью нескольких кликов.

Функция майнинга в Norton 360 называется Norton Crypto. Доступ к ней уже начал появляться у пользователей Norton 360, участвующих в программе предварительной установки защитного ПО Norton.

Майнер Norton Crypto после активации использует возможности системной графической карты для майнинга Ethereum. Все заработанные в процессе ресурсы потом доступны пользователю в облачном криптокошельке Norton. В настоящее время непонятно, можно ли группировать ПК с антивирусом в пулы для работы с Norton Crypto, чтобы повысить шансы на добычу блока Ethereum. Если NortonLifeLock это реализует, то даже сможет взимать небольшую плату за весь добытый Ethereum в антивирусе, как это принято у операторов пулов, что делает эту новую функцию источником дохода для компании.

В США добытая криптовалюта подлежит налогообложению. Американские пользователи Norton 360 после активации Norton Crypto должны будут указывать в своих налоговых декларациях добычу Ethereum, как доход.