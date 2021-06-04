Европейский регулятор расследует использование личных данных в Facebook Съемки пятой части «Индианы Джонса» начнутся на следующей неделе » Пугачева вернулась к любимому образу из 90-х Дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте опубликовала видео из театра. На записи видно, что Пугачева выбрала для похода на спектакль «Горбачев» свою «ретроприческу» — объемные кудри, кожаный жакет и гипюровые митенки.

На видео вместе с Пугачевой и Орбакайте также появился модельер Валентин Юдашкин.

«Вся жизнь – театр, а мы в ней актеры», — сказал Пугачева на видео.

Недавно Пугачева рассказала о «странной болезни», от которой страдала в юности: ей мгновенно становилось плохо из-за яркой одежды.

По словам Пугачевой, она носила только черное, а от красного, зеленого и других цветов ее «просто трясло».

«Однажды мама привезла мне такое красивое платье! Я пять минут в нем походила — и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом», — отмечала певица.

В прошлом году интернет-пользователи критиковали новый стиль Пугачевой и подозревали ее в анорексии. В соцсетях набрали популярность отрывки из выпуска программы «Сегодня вечером», посвященного юбилею певицы. На передачу Пугачева пришла в узких черных брюках.

Многие пользователи заявили, что Пугачева слишком похудела, а одна из поклонниц певицы заявила, что в «солидном возрасте» Пугачевой «совсем неприлично одеваться как студентка, первокурсница, заочница».