Пугачева вернулась к любимому образу из 90-х

Дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте опубликовала видео из театра. На записи видно, что Пугачева выбрала для похода на спектакль «Горбачев» свою «ретроприческу» — объемные кудри, кожаный жакет и гипюровые митенки.
На видео вместе с Пугачевой и Орбакайте также появился модельер Валентин Юдашкин.
«Вся жизнь – театр, а мы в ней актеры», — сказал Пугачева на видео.
Недавно Пугачева рассказала о «странной болезни», от которой страдала в юности: ей мгновенно становилось плохо из-за яркой одежды.
По словам Пугачевой, она носила только черное, а от красного, зеленого и других цветов ее «просто трясло».
«Однажды мама привезла мне такое красивое платье! Я пять минут в нем походила — и все, у меня начала кружиться голова, я покрылась каким-то странным потом», — отмечала певица.
В прошлом году интернет-пользователи критиковали новый стиль Пугачевой и подозревали ее в анорексии. В соцсетях набрали популярность отрывки из выпуска программы «Сегодня вечером», посвященного юбилею певицы. На передачу Пугачева пришла в узких черных брюках.
Многие пользователи заявили, что Пугачева слишком похудела, а одна из поклонниц певицы заявила, что в «солидном возрасте» Пугачевой «совсем неприлично одеваться как студентка, первокурсница, заочница».
Дочь Пугачевой, Кристина Орбакайте опубликовала видео из театра. На записи видно, что Пугачева выбрала для похода на спектакль «Горбачев» свою «ретроприческу» — объемные кудри, кожаный жакет и гипюровые митенки.
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