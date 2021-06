В новом наряде от Gucci увидели оскорбление целого народа В США повысят приоритет дел о кибератаках до уровня террористических – Reuters » Поддержка Израиля среди молодых евангельских христиан в США резко снизилась Новое исследование указывает на растущий разрыв в США между молодыми христианами – евангелистами и их родителями, особенно в их взглядах на израильско-палестинский конфликт, указывая на то, что в ближайшие годы поддержка Израиля может значительно снизиться, сообщает «The Times of Israel». В то время как это религиозное течение долгое время было оплотом поддержки Израиля в США, опрос, проведенный «Barna Group» по заказу исследователей из Университета Северной Каролины в Пембруке (UNCP), указывает на резкое снижение поддержки еврейского государства и вызывает опасения, что Израиль может потерять ключевого союзника в будущем, сообщили его авторы «The Times of Israel» 24 мая. Опрос был проведен в рамках их исследования для будущей книги по этой проблеме. В ходе опроса более 700 евангельских христиан в возрасте от 18 до 29 лет, который проводился с марта по апрель, респондентов спросили, кого они поддерживают в «израильско-палестинском споре». Только 33,6% сказали, что поддерживают Израиль, 24,3% сказали, что поддерживают палестинцев и 42,2% сказали, что не поддерживают ни одну из сторон. Это значительный сдвиг по сравнению с 2018 годом, когда опрос молодых евангелистов, проведенный теми же профессорами UNCP, Мотти Инбари и Сириллом Буминым, показал, что 75% респондентов выступили на стороне Израиля, а не палестинцев, в то время как 22% предпочли не поддерживать ни одну из сторон спора. Тогда лишь 2,8% выразили некоторую поддержку палестинцам. В опросе 2021 года, почти 45% респондентов поддерживают создание палестинского государства наряду с Израилем, 35,1% заявили, что они нейтральны в этом вопросе, и только 20,5% выступают против идеи палестинской государственности.



В 2018 году вопрос по теме был немного другим, но 29% процентов респондентов заявили, что выступают против территориальных уступок Израиля ради мира с палестинцами. Более 22% ответили, что Израиль не относится к палестинцам справедливо, 35,7% были нейтральны по этому вопросу, в то время как большинство (41,5%) ответили, что Израиль относится к палестинцам справедливо. Онлайн – опрос молодых евангелистов, проведенный UNCP, показал погрешность в 3,7% с уровнем достоверности 95%. Контекстуализируя свои выводы, Инбари и Бумин отметили в заявлении, что евангелисты исторически поддерживали Израиль, основываясь на своей теологии Конца Времен, которая связывает создание Государства Израиль со Вторым пришествием Иисуса Христа. Поэтому профессора решили спросить молодых евангелистов, основаны ли их взгляды на Израиль на их религиозных убеждениях. Примечательно, что более 44% респондентов заявили, что их религиозные убеждения не влияют на оценку израильско-палестинского конфликта. Более 38% заявили, что их религиозные убеждения побуждают их относиться к Израилю более благосклонно. А 17,4% заявили, что их религиозные убеждения побуждают их более благосклонно относиться к палестинцам. Когда дело доходит до Иерусалима, только 28,4% респондентов заявили, что Восточный Иерусалим должен быть столицей будущего палестинского государства, а 71,6% заявили, что город в целом должен навсегда остаться столицей Израиля. Давление евангелистов сыграло ключевую роль в том, чтобы заставить президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести в город посольство США. На просьбу объяснить несоответствие во взглядах между молодыми и более старшими евангелистами, 34% респондентов ответили, что это связано с «разницей между поколениями». 22,5% ответили, что это связано с тем, что молодые евангелисты менее осведомлены о конфликте, чем старшее поколение. 29,8% сказали, что не знают в чем причина. Почти половина респондентов признали, что они очень мало или совсем не знают об израильско-палестинском конфликте. Хотя Израиль часто считается главной проблемой для избирателей – евангелистов, 65% молодых респондентов заявили, что они редко или никогда не слышат о важности поддержки еврейского государства, и только 12% заявили, что слышат об этом каждую неделю. Исследование было опубликовано через две недели после того, как бывший посол Израиля в США Рон Дермер предположил, что Израиль должен уделять приоритетное внимание «горячей и недвусмысленной» поддержке евангельских христиан над поддержкой американских евреев, которых, по его словам, «непропорционально много среди наших критиков». «Люди должны понимать, что основу поддержки Израиля в Соединенных Штатах составляют христиане – евангелисты. Это правда из-за количества людей, а также из-за их страстной и недвусмысленной поддержки Израиля», — заявил Дермер в интервью на конференции, организованной «Makor Rishon», новостным агентством, связанным с израильским правым лагерем. «Около 25% американцев являются христианами – евангелистами. Менее двух процентов американцев – евреи», — отметил он. «Итак, если вы посмотрите только на цифры, вам следует тратить гораздо больше времени на работу с евангельскими христианами, чем с евреями». Он подчеркнул «энтузиазм и поддержку» Израиля среди евангелистов, заявив, что Израиль является одним из самых важных, если не самым важным, вопросом для многих из них, противопоставляя религиозную группу американским евреям, которые, по его словам, интересуются другими вопросами. Однако результаты опроса UNCP показали совершенно разные чувства среди молодых христиан – евангелистов. В беседе с «The Times of Israel» Инбари призвал израильское правительство обратить внимание на изменение мнений среди евангелистов, поскольку «это не единое движение с одним мнением. Есть разные мнения об Израиле». «Стало очевидно, что у Израиля есть проблема с пиаром среди молодых американцев. Мы видим это с евангелистами, с американскими евреями и другими группами», — добавил он. Более умеренные, а не поклонники Трампа Профессора UNCP также более широко изучили политически взгляды молодых евангельских христиан. Согласно их исследованию, 46% респондентов на президентских выборах 2020 года проголосовали за Джо Байдена, и только 26% за Трампа. Кроме того, 20% заявили, что они вообще не голосовали, а 48,5% заявили, что они демократы или склоняются к поддержке Демократической партии. Примерно 40% заявили, что поддерживают Республиканскую партию или склоняются к ее поддержке. Согласно опросу, молодые евангелисты чаще считают себя центристами или умеренными (37,5%), чем консерваторами (31%) или либералами (31,5%). Опрос «Associated Press» «VoteCast», проведенный после выборов показал, что 81% всех белых избирателей – евангелистов поддержали Трампа, и лишь 18% голосовали за Байдена. Опрос UNCP в 2021 году показал, что среди респондентов – республиканцев и склоняющихся к поддержке республиканцев 66,1% определились как белые, в то время как среди респондентов – демократов и склоняющихся к поддержке демократов только 29,2% определили себя как белых. Сравнение опросов 2018 и 2021 годов также показало изменение взглядов молодых евангелистов на мусульман: 41,7% респондентов теперь выражают положительное мнение о них по сравнению с 29% три года назад. «Что до сих пор остается неясным, так это то, изменится ли это отношение по мере того, как эта возрастная группа станет старше, становясь похожей на взгляды предыдущих поколений (и, следовательно, более благоприятной по отношению к Израилю), или же их отношение к Израилю останется критическим даже когда нынешние молодые евангелисты станут стариками», — говорится в заявлении Инбари и Бумина.