Після перемоги Зеленського схеми постачання вугілля через Росію з окупованих територій відновилися, — Чорновол

Про це заявила у програмі «Право на владу» народна депутатка VIII скликання, учасниця Революції Гідності Тетяна Чорновол, передає Цензор.НЕТ.

«Все повернулося в найгіршу схему Медведчука. Зараз все вугілля, практично все вугілля в Україну завозиться через Росію фактично з окупованих територій. Як так? Хто зараз все це коїть, хто зараз запустив? Я думаю, запустив той самий Медведчук», — сказала Чорновол.

«Величезну кількість вугілля вартістю близько $1 млрд минулого року було завезено з Росії. 80% — на приватні підприємства, а 20% — на державні. Хто за це зараз буде відповідати? Хто це зараз робить?» — зазначила Чорновол.

«Ситуація була дуже складна в 2014 році. Чому? Тому що українські як приватні, так і державні ТЕЦ працюють на антрациті. Антрацит — це той тип вугілля, який на окупованій території. Всі антрацити, всі шахти були в першу чергу окуповані. Україна залишилася без вугілля для своїх ТЕЦ. Ситуація була просто катастрофічно важка і це певний геній управління держави — те, що Україна тоді якось викручувалася», — наголосила Чорновол.

«Основна маса вугілля в Україну йшла через Ахметова. Тобто, більшою кількістю приватних ТЕЦ володів Ахметов, більшість шахт на окупованих територіях — це також були шахти Ахметова. І фактично, я вважаю, це була перемога України в гібридній війні, коли Україна продовжувала контролювати ті шахти через Ахметова. Що значить контролювати? Так, вони були на окупованій території, але ці шахти платили податки в Україну. Ахметов переказував туди зарплати шахтарям в Україну, Україна отримувала недорогу сировину для своїх ТЕЦ. Я маю на увазі вугілля. Ми виснажували окуповану територію, забираючи звідти сировину, і податки, я повторюю, йшли в бюджет України», — нагадала Чорновол.

Вона також зазначила, що Україна таким чином виграла час для диверсифікації поставок: «Вже у 2017-2018 були налагоджені поставки з усіх куточків світу. І фактично ми відірвалися».

Чорновол зауважила, що після перемоги Зеленського люди Медведчука повернули свій вплив, і торгівля енергоресурсами з Росією відновилася.

«Я думаю, запустив той самий Медведчук. Ми можемо пригадати, що є такий Портнов, який навіть фінансував виборчу кампанію Зеленського. Тільки Зеленський перемагає, Портнов захоплює багато важелів впливу, зокрема і в судах. Цілком можливо, що в цей момент якраз і виліз Медведчук. Бачимо, що Медведчук завів цілу фракцію у ВР. Пішов на чолі цієї фракції. Так що в 2019 році все сталося таким чином, що зараз Україна повністю завозить вугілля з Росії і, відповідно, з окупованої території», — сказала Чорновол.