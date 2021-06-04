«Не суйте свой нос куда на надо»: 102-летняя именинница раскрыла секреты долголетия

Жительница американского города Дарлингтон, штат Южная Каролина, отметила 102-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает издание Local 12.

Энни Мэй Белин (Annie Mae Belin) отметила 102-й день рождения в кругу семьи, друзей и прихожан из ее церкви. Во время празднования на имениннице было множество украшений, а на ее голове красовалась корона.

Американка заявила, что один из секретов долголетия — не совать нос не в свое дело. «Послушание. И попытка заниматься своими делами и не лезть в чужие дела, если только я не готова заняться ими. Я люблю людей и люблю разговаривать», — рассказала Белин.

Именинница заявила, что вера в бога является еще одной причиной, по которой она дожила до 102 лет. «Я просто хочу продолжать любить бога и относиться к людям так, как я хотела бы, чтобы они относились ко мне. Нам нужно больше любви в этом мире», — подчеркнула она.

Больше всего пожилая именинница скучает по работе. «Мне не позволяют работать. Я работала на производстве сигарет и жевательного табака», — рассказала американка. Белин добавила, что считает очень важным следить за собой в любом возрасте: она делает укладку волос каждые две недели у личного стилиста.