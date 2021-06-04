Накрутка просмотров Ютуб: дешево, сердито и очень просто

Как быстро, недорого и без особых усилий увеличить количество просмотров на Youtube-канале? Воспользуйтесь услугами специализированного сервиса по накрутке, специалисты которого знают все тонкости и нюансы этого дела, они помогут быстро получить желаемое количество просмотров и избежать блокировки канала.

Что дает накрутка реальных просмотров на Ютуб канал

Просмотр ролика – главный показатель популярности канала, благодаря чему вы получите и подписчиков, и возможность монетизации канал, и повысите Ютуб в поисковой выдаче. Зачем нужно накручивать просмотры ролика:

вы поднимите ролик в топ;

видео попадет в «Рекомендованные»;

привлечение новых клиентов и реклама бизнеса.

При этом важно помнить, что одна накрутка не поможет удержать надолго результат. Для удержания полученных подписчиков публикуемый контент должен быть полезным.

Способы накрутки настоящих просмотров на YouTube канал

Накрутить количество просмотров Youtube можно бесплатным и платным способом. В первом случае поможет размещение ссылок в социальных сетях, на личном сайте, просьба пользователей перейти на канал и подписаться. Можно самостоятельно вручную накручивать просмотры, постоянно обновлять браузер. Перечисленные способы заберут время и не дадут желаемого результата, даже если вы будете публиковать ну очень интересный контент. Второй способ более эффективный, за работу возьмутся профессионалы, которые помогут быстро и недорого получить нужный результат. Эксперты проконтролируют, чтобы в день было допустимое количество просмотров.

Важные моменты увеличения просмотров для Ютуб канала

Чтобы канал приносил прибыль, ролики должны быть просмотрены 4000 пользователей. Чтобы на канал обратили внимание рекламодатели, важно опубликовать не меньше 10 полезных роликов и иметь не меньше 300 подписчиков. Важно! Если вам нет 14 лет, вы не можете иметь дело с видеохостингом. Исключение – разрешение родителей.

Youtube лояльно относится к новым пользователям, у вас есть все шансы быстро набрать нужные показатели, особенно если дополнительную помощь окажет специализированный сервис. Главное, помните, что канал нужно правильно оформить, а подача видео должна быть в оригинальном формате с интересным контекстом.

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