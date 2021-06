У Сербії стались вибухи на складі артилерійських боєприпасів Выбран самый мощный android-смартфон » На аукционе eBay продали куриный наггетс из «Макдоналдс» почти за 100 тысяч долларов На аукционе eBay продали куриный наггетс из «Макдоналдс» в форме персонажа Among Us — почти за 100 тысяч долларов. Продажи одного куриного наггетса необычной формы завершились 4 июня — выигрышная ставка на аукционе eBay составила 99 997 доллара (7,3 миллиона рублей).

Лот с наггетсом выставили на сайте онлайн-магазина 28 мая за 99 центов, однако два дня спустя неизвестный пользователь предложил за неё почти 15 тысяч долларов. С этого момента стоимость наггетса только продолжала расти. Всего лот собрал 184 ставки от покупателей.

О покупателе пока ничего не известно, ровно как и том, чем так привлёк всех один куриный наггетс. Кроме внешних сходств с персонажем из Among Us высокий спрос также может быть связан с тем, что это наггетс из специального меню K-pop группы BTS, которое доступно в «Макдоналдс».

В описании товара указано, что он «использован», а его срок хранения составляет 14 дней — покупателю обещают доставить наггетс в замороженном виде в вакуумной упаковке до окончания срока годности.

Ранее на лот с одним лишь куриным наггестом обратил внимание и официальный аккаунт Among Us в твиттере, отметив, что «хочет его». Among Us @AmongUsGame there’s a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don’t know how to feel about it??? but also?? i want it https://www.ebay.com/itm/304012821839?_trksid=p2471758.m4704 https://t.co/uf3bRe6dDE 2149 24023 Аккаунт Xbox, в свою очередь, написал, что за такую цену его должны поставлять вместе с сычуаньским соусом. Это заметил и сам продавец наггетса, который отметил, что готов отправить товар вместе с соусом из «Рика и Морти», если этого захочет победитель аукциона.

Попросил ли покупатель сычуаньский соус, не уточняется.