На аукционе eBay продали куриный наггетс из «Макдоналдс» почти за 100 тысяч долларов

На аукционе eBay продали куриный наггетс из «Макдоналдс» в форме персонажа Among Us — почти за 100 тысяч долларов.
- Продажи одного куриного наггетса необычной формы завершились 4 июня — выигрышная ставка на аукционе eBay составила 99 997 доллара (7,3 миллиона рублей).
- Лот с наггетсом выставили на сайте онлайн-магазина 28 мая за 99 центов, однако два дня спустя неизвестный пользователь предложил за неё почти 15 тысяч долларов. С этого момента стоимость наггетса только продолжала расти. Всего лот собрал 184 ставки от покупателей.
- О покупателе пока ничего не известно, ровно как и том, чем так привлёк всех один куриный наггетс. Кроме внешних сходств с персонажем из Among Us высокий спрос также может быть связан с тем, что это наггетс из специального меню K-pop группы BTS, которое доступно в «Макдоналдс».
- В описании товара указано, что он «использован», а его срок хранения составляет 14 дней — покупателю обещают доставить наггетс в замороженном виде в вакуумной упаковке до окончания срока годности.
- Ранее на лот с одним лишь куриным наггестом обратил внимание и официальный аккаунт Among Us в твиттере, отметив, что «хочет его».
- Аккаунт Xbox, в свою очередь, написал, что за такую цену его должны поставлять вместе с сычуаньским соусом. Это заметил и сам продавец наггетса, который отметил, что готов отправить товар вместе с соусом из «Рика и Морти», если этого захочет победитель аукциона.
- Попросил ли покупатель сычуаньский соус, не уточняется.
Leave a Reply