«Миссия: Невыполнима 7» во главе с Томом Крузом отправили на карантин из-за ковида

Вся съемочная группа фильма «Миссия: невыполнима 7» была вынуждена уйти на 14-дневную изоляцию после того, как некоторые участники съемок сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает британский таблоид The Sun. По сведениям издания, инфекция подозревается как минимум у 14 из 60 участников съемок, которые проходят на студии Longcross в английском графстве Суррей. Многие из них — ближайшие помощники американского актера Тома Круза, исполняющего главную роль в картине, утверждает The Sun. Также положительные тесты сдали четыре танцовщицы, принимавшие участие в съемках сцены в ночном клубе с участием Круза. Сам актер находится на двухнедельном карантине с 1 июня. «Том в ярости из-за происходящего, особенно учитывая его прошлогоднюю тираду участникам съемок», — заявил источник The Sun. В декабре 2020 года The Sun опубликовал аудиозапись, на которой Том Круз кричит на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7» за несоблюдение антикоронавирусных правил. В частности, актер разозлился на участников съемок, которые стояли перед экраном компьютера, не соблюдая дистанцию. Выход фильма «Миссия: невыполнима 7» неоднократно откладывался из-за пандемии. По последним данным, картина должна выйти на экраны в мае 2022 года.