Мировые цены на продовольствие выросли до многолетнего максимума

Мировые цены на продовольствие в мае 2021 года продолжили расти — уже двенадцатый месяц подряд, а темпы повышения оказались самыми значительными за более чем десять лет (с сентября 2011 года), фиксирует Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

«В мае среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 127,1 пункта, что на 4,8 процента выше апрельского показателя и на 39,7 процента выше показателя мая 2020 года, — говорится в сообщении организации.

Как подчеркивают в ФАО, одним из факторов подъема этого индекса, который позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, стал резкий рост мировых цен на растительные масла, сахар и зерновые; он достиг наивысшего значения с сентября 2011 года, которое лишь на 7,6% ниже его исторического максимума в номинальном выражении.

В частности, отмечает организация, индекс цен на зерновые вырос на 6%, главным образом за счет роста мировых цен на кукурузу.

Индекс цен на растительные масла ФАО прибавил в мае 7,8 процента, что было главным образом обусловлено повышением цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Кроме того, констатирует организация, среднее значение индекса цен на сахар увеличилось в мае по сравнению с апрелем на 6,8%, индекс цен на молочную продукцию вырос за отчетный месяц на 1,8% по сравнению с уровнем того же периода прошлого года.