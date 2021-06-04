Мадонна поделилась полным семейными фото в честь дня рождения своего отца

На этой неделе отец 62-летней знаменитой певицы Мадонны Сильвио Чикконе отметил 90-летний юбилей. Вместе со своими детьми звезда приехала навестить именинника в свой родной штат Мичиган и показала в инстаграме, как они провели время на семейном винограднике в деревне Саттонс-Бэй.

Мадонна опубликовала видеоролик из снимков и семейных видео, в котором показала своих детей: 24-летнюю Лурдес, 15-летнего Дэвида Банду, 15-летнюю Мерси Джеймс и восьмилетних Стеллу и Эстер. Пропустил семейную поездку, похоже, только 20-летний сын звезды Рокко, который в ролике не фигурировал.

Четверо младших детей певицы — приемные, а Лурдес и Рокко — ее биологические. Первую она родила от фитнес-тренера Карлоса Леона, а отцом Рокко является известный режиссер Гай Ричи, за которым Мадонна была замужем.

Мадонна с дочерью Лурдес Леон

Мой отец научил меня тому, как важно упорно трудиться и зарабатывать себе на жизнь. Еще раз выражаю тебе большую благодарность. Было здорово провести твое 90-летие вместе с моими детьми в твоем винограднике,

— написала звезда.