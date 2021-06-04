Лед около Арктики по новым данным тает с колоссальной скоростью

Толщина морского льда определяется путем измерения высоты льда над водой: данные может исказить снег, утяжеляющий льдину. Ученые корректируют полученную информацию, используя карту глубины снега в Арктике, однако она устарела на десятилетия и не учитывает изменение климата.

В новом исследовании, исследователи заменили эту карту результатами новой компьютерной модели, предназначенной для оценки глубины снега, которая меняется из года в год, и пришли к выводу, что морской лед в ключевых прибрежных районах истончается со скоростью от 70% до 100% быстрее, чем считалось ранее.

Толщина морского льда является чувствительным показателем здоровья Арктики. Это важно, поскольку более толстый лед действует как изолирующее одеяло, не позволяя океану нагревать атмосферу зимой, а также защищает его от солнечного света летом. Более тонкий лед также с меньшей вероятностью выживет во время таяния арктического лета. Текст исследования

Предыдущие расчеты толщины морского льда были основаны на карте снега: она обновлялась в последний раз 20 лет назад. Поскольку морской лед начал формироваться все позже и позже в течение года, снег на вершина накапливался все меньшее и меньшее количество времени. Новые расчеты впервые учитывают это уменьшение глубины снега, авторы также предполагают что морской лед тает намного быстрее, чем было известно ранее.

Для расчета толщины морского льда исследователи использовали радар со спутника Европейского космического агентства CryoSat-2. Рассчитав время, необходимое для того, чтобы радиолокационные волны отразились от льда, можно вычислить высоту льда над водой и узнать общую толщину.

Объединив результаты модели снега со спутниковыми радиолокационными наблюдениями, авторы оценили общую скорость снижения толщины морского льда в Арктике, а также изменения в толщине морского льда.

Они обнаружили, что темпы таяния в трех прибрежных морях: Лаптевых, Карское и Чукотское, увеличились на 70%, 98% и 110% соответственно по сравнению с предыдущими расчетами. Они также обнаружили, что во всех семи прибрежных морях изменчивость толщины морского льда из года в год увеличивается на 58%.