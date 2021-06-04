Круэлла не смогла составить конкуренцию Мулан в прокате

Фильм «Круэлла» студии Disney не смог составить конкуренцию экранизации китайской легенды «Мулан» в собственном стриминге компании. За первый уик-энд приквел комедии «101 далматинец» посмотрели 660 тысяч абонентов Disney+, в то время как «Мулан» привлек внимание 1,2 миллиона подписчиков.

Если предположить, что цифры просмотров корректны, то в свои первые выходные картина «Круэлла», доступ к которой в стриминге стоил 30 долларов, заработала на этой площадке около 21 миллиона долларов. Напомним, что проект был представлен в Северной Америке с помощью гибридной схемы, то есть одновременно и в прокате, и с помощью потокового сервиса.

По неподтвержденным официально данным, производственный бюджет «Круэллы» может достигать 200 миллионов долларов, что делает этот фильм одним из самых дорогих в истории студии Disney за последние годы. С такой динамикой сборов окупаемость представляется достаточно проблематичной даже с учетом того, что студии Disney не придется делиться доходами, полученными от продажи прав на просмотр в стриминге.

Напомним, что ранее другие попытки студии переосмыслить собственную классику были весьма успешны. Так, в 2019 году фильмы «Аладдин» и «Король лев» заработали более миллиарда долларов каждый.