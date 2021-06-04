Ким Кардашьян впервые рассказала о проблемах в браке с Канье Уэстом

О разводе 40-летней Ким Кардашьян и 43-летнего Канье Уэста впервые заговорили в начале года, но сами супруги свое расставание не комментировали. Однако вчера в эфир вышел очередной выпуск реалити «Семейство Кардашьян», главной темой которого стали проблемы в браке Ким и Канье.

В шоу Ким с родными проводила время на озере Тахо. Когда она вошла в дом, который они с семьей арендуют, она пришла в ярость из-за того, что увидела поднос с печеньем на кухне, потому что не хотела набрать вес во время поездки. После этого она заявила, что хочет уйти в свою комнату и никогда оттуда не выходить. Ее младшая сестра Хлое объяснила причины такого поведения:

Ким боролась за свои отношения, и это трудно, вот почему она выплескивает свой гнев и грустит. Иногда ты вымещаешь злость на чем-то, что не имеет отношения к происходящему. Печенье тут ни при чем,

— сказала она.

После этого сестры поговорили, и Ким призналась Хлое, что между ними с Канье нет вражды.

Нет никакой борьбы. Сейчас все спокойно, и я просто живу с этим,

— сказала она.

Хлое рассказала, что Ким и Канье поссорились прямо перед семейной поездкой, поэтому ее сестра сильно переживает.

А затем Ким со слезами на глазах рассказала сестрам, что привело ее к разрыву с мужем.

Честно говоря, я больше не могу. Почему я все там, где застряла на долгие годы? Он уезжает в другой штат каждый год. А я должна быть вместе с ним, чтобы растить детей. И он прекрасный отец, он проделал потрясающую работу. Я думаю, что он заслуживает кого-то, кто сможет поддержать каждый его шаг, следовать за ним всюду и переехать в Вайоминг. Я не могу этого сделать. У него должна быть жена, которая поддержит его во всем, будет путешествовать с ним и делать все для него,

— сказала Ким.

После этого она заявила, что чувствует себя неудачницей, потому что не может быть той женой, которая, по ее мнению, нужна Канье.

На развод с мужем Ким подала в феврале, через два месяца после того, как был снят этот эпизод. По слухам, супруги разводятся без скандалов. В браке у пары родилось четверо детей. Уэст просит суд о совместной юридической и физической опеке над ними.