Как получить много подписчиков в Ютуб – личный опыт

С каждым годом площадка YouTube развивается и улучшается. В 2020 году основной новинкой стал запуск аналитики от самого Ютуба, вместо использовавшегося ранее инструмента от Google. Активное развитие инструментов для авторов, например, творческая студия Ютуб – еще одно подтверждение перспективности создания канала на этом ресурсе.

Как быстро раскрутить Ютуб-канал

С каждым годом меняется и подход к раскрутке канала на Ютуб с нуля. Если раньше основным показателем было число подписчиков, то сейчас на первом плане число просмотров видео. Это связано с тем, что пользователи смотрят ролики напрямую в ленте рекомендуемого или по результатам поиска, не подписываясь на канал. Но достижение минимального числа подписчиков, необходимых для монетизации канала – больше 1000, – остается целью номер один для ютуберов. Только после достижения этой цифры можно работать с контентом, ориентируясь на просмотры, а не на подписку. Учитывая эти моменты, становится ясно, что без грамотной накрутки подписчиков сейчас не обойтись. Компании, предоставляющие эти услуги, условно делят подписчиков на категории:

живые,

офферы,

боты.

В зависимости от категории подписчиков различаются и цены на их накрутку. Наиболее качественные и соответственно, дорогие – живые подписчики. Именно таких рекомендуют заказывать ютуб-блогеры при наборе первой тысячи, так как алгоритмы проверки Ютуб особенно активно проверяют подписчиков при достижении этого порогового уровня для монетизации. И боты в подписчиках в большом количестве отрицательно скажутся на рейтинге канала на этом этапе. К дешевой накрутке ботами можно прибегать в других случаях в целях экономии.

Личный опыт блогеров

Как получить много подписчиков в Ютуб – личный опыт блогеров показывает, что на сомостоятельную работу уйдет от 6 месяцев до 1,5 года. И это цифры, учитывающие блогеров, раскрутившихся как в 2015, так и в 2019 г. Других цифр, четко разделенных по годам, в сети нет. Обобщая личный опыт популярных ютуберов, можно утверждать, что после достижения первой тысячи подписчиков, сервис начинает считать канал качественным и намного активнее предлагает ваши видео к просмотру. Это в свою очередь ведет к дальнейшему росту подписчиков. Поэтому, чтобы не тратить свое время, кстати, один из невозобновляемых наших ресурсов. Чтобы быстро купить подписчиков на Ютуб, можно обратиться например на сайт avi1.ru.