Как быстро сделать друзей в ВК самостоятельно и на сайте

ВКонтакте, как и другие социальные сети, время от времени списывают друзей, если видят их искусственное получение. Это нужно учесть при раскрутке собственной страницы, если пользуетесь услугами SMM-специалистов. И предпринимать собственные усилия, чтобы приобрести друзей в ВК, не исключая обращения в компанию по продвижению. Такое отношение позволит избежать блокировки.

Как быстрее набрать друзей в ВК самому и у СММ компании

Постепенное и равномерное набирание друзей в аккаунт — залог того, что фильтры VK нормально это воспримут. Не стоит активно привлекать пользователей на пустую еще страницу. Нужно предварительно заполнить ее интересным контентом, а не репостами с аккаунтов других членов этой соцсети.

Большое количество ботов в друзьях тоже не понравится фильтрам ВКонтакте. Фейковых друзей допустимо некоторое количество, но страница должна быть развитой, чтобы было понятно, почему на нее заходят.

Нужно следить за тем, чтобы в друзьях не было много заблокированных пользователей. Фильтры воспримут это отрицательно, спишут их, но могут заблокировать и вас

Чтобы быстро сделать друзей в ВК, обращайтесь на сайт компании

На сайте компании PRtut, работающей над развитием страниц в социальных сетях, которая расположена по адресу: https://prtut.ru, есть возможность купить друзей от реальных людей на страницу ВК.

Тогда процесс продвижения ускорится. Нужно выбрать тариф и желательное количество взаимных приятелей, оформить заказ и наблюдать, как постепенно увеличиваются заявки в аккаунте. Розничная и оптовая цена, по которой можно быстро сделать друзей в ВК, указана на страницах сайта компании.

Привлечение друзей на страницу проще, чем накрутка подписчиков. Не каждый станет подписываться на аккаунт другого, а взаимное добавление в друзья вполне приемлемо.

Можно самостоятельно привлечь аудиторию на страницу, купив официальную рекламу ВКонтакте. Это стоит дорого, выгодней обратиться в компанию PRtut и заказать услугу, которая позволит быстро сделать друзей в ВК. Здесь привлекательные цены и полная гарантия качества пользователей, которые добавляются в аккаунт.

Договориться о заказе на друзей в VK можно на сайте компании, воспользовавшись онлайн-чатом. Тут можно почитать отзывы реальных покупателей этих услуг, ознакомиться с расценками и сроками добавления пользователей с нормальными аватарами и контентом на страницу клиента.