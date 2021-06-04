«  
  »

Губернатор Флориды объявил о начале ежегодного соревнования по ловле бирманских питонов

Флорида,змеи,новости

 

Губернатор Флориды объявил в четверг о начале ежегодного соревнования по ловле бирманских питонов в национальном парке Эверглейдс.

Соревнование продлится с 9 по 18 июля и победители получат призы в категориях профессиональный змеелов и любитель. В обеих категориях будет приз суммой в $2,500 за наибольшее количество пойманных змей и $1,500 за самую длинную змею.

Питоны, которые могут вырасти до 20 футов длиной и 200 фунтов весом произошли от домашних питомцев, выпущенных на волю пятьдесят лет назад. Огромные змеи плодятся в Эверглейдс и пожирают местных млекопитающих и птиц.Каждая самка в год откладывает от 60 до 100 яиц.

Взрослые особи, которыми они становятся за пять лет, не имеют естественных хищников во Флориде за исключением вооруженных людей и случайных схваток с взрослыми аллигаторами.

4 июня, 2021 | Tags: , | Category: Новости, США
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  