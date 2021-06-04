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Галь Гадот отпраздновала 4-летнюю годовщину выхода «Чудо-женщины»

Галь Гадот празднует 4-летнюю годовщину выхода "Чудо-женщины"

Израильская актриса и модель Галь Гадот напомнила поклонникам в своем Instagram, что с момента выхода первой части «Чудо-женщины» прошло ровно четыре года. Звезда не только отдала дань уважения сольному фильму о, пожалуй, самой известной супергероине, но и намекнула на скорый выход третьей части.

«»Чудо-женщина» вышла четыре года назад и изменила мою жизнь… Большое вам спасибо за любовь, я бесконечно благодарна за эту прекрасную возможность, и я обещаю, что мы сделаем все возможное, чтобы сохранить и рассказать историю Чудо-женщины наилучшим образом. Любовь и мир!» — написала актриса.

Свой пост Галь Гадот завершила хештегом #WonderWoman3. Новый фильм об амазонке Диане Принс станет завершающим в трилогии.

О планах выпустить третью часть режиссер Пэтти Дженкинс заявила еще до премьеры второго фильма «Чудо-Женщина: 1984». Изначально планировалось, что фильм будет готов к выходу на большие экраны до конца 2021 года, но из-за пандемии съемки приходилось приостанавливать. Пока точная дата релиза неизвестна.

4 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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