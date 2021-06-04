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Джессика Честейн на первых кадрах байопика «Глаза Тэмми Фэй»

Джессика Честейн на первых кадрах байопика "Глаза Тэмми Фэй"

People представил первый взгляд на будущий сериал «Глаза Тэмми Фэй». Главные роли в нём исполнили Эндрю Гарфилд и Джессика Честейн. Стараниями гримёров актриса изменилась до неузнаваемости. Честейн также рассказала в интервью, что нанесение грима ежедневно занимало четыре часа.

Режиссёром проекта выступил создатель мелодрамы «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер , который взял за основу сюжета сценарий Абе Сильвии («Дрянная девчонка»), написанный по одноимённой документальной картине «Глаза Тэмми Фэй».

В основу сюжета легла реальная история супругов Тэмми Фэй Беккер и Джиме Беккере. которые создали собственную христианскую телевизионную сеть и тематический парк. Тэмми также была известна своим пением и работала с людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях. А её муж был обвинён в изнасиловании и совершении финансовых махинаций.

4 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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