Джессика Честейн на первых кадрах байопика «Глаза Тэмми Фэй»

People представил первый взгляд на будущий сериал «Глаза Тэмми Фэй». Главные роли в нём исполнили Эндрю Гарфилд и Джессика Честейн. Стараниями гримёров актриса изменилась до неузнаваемости. Честейн также рассказала в интервью, что нанесение грима ежедневно занимало четыре часа.

Режиссёром проекта выступил создатель мелодрамы «Любовь — болезнь» Майкл Шоуолтер , который взял за основу сюжета сценарий Абе Сильвии («Дрянная девчонка»), написанный по одноимённой документальной картине «Глаза Тэмми Фэй».

В основу сюжета легла реальная история супругов Тэмми Фэй Беккер и Джиме Беккере. которые создали собственную христианскую телевизионную сеть и тематический парк. Тэмми также была известна своим пением и работала с людьми, оказавшимися в кризисных ситуациях. А её муж был обвинён в изнасиловании и совершении финансовых махинаций.