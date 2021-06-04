Дочь Пола Уокера поделилась трогательным снимком с Вином Дизелем

Дочь погибшего актера Пола Уокера 22-летняя модель Мидоу поделилась трогательным снимком с партнером отца по серии фильмов Форсаж Вином Дизелем. Фото она обнародовала на своей странице в Instagram.

Девушка разместила черно-белый снимок, на котором позирует с Дизелем и его 13-летней дочерью Хани.

«Семья», — подписала она публикацию.

Актер ответил ей в комментариях, сказав, что будет любить всегда.

Напомним, что Пол Уокер погиб в автокатастрофе в ноябре 2013 года возрасте 40 лет. Он разбился вместе со своим другом Роджером Родасом, который не справился с управлением Porsche.

Известно, что после смерти актера Вин Дизель заботился о девочке, так как Уокер был его другом.

Актер даже назвал младшую дочь Полин в честь Уокера.