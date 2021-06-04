Блогер сравнил кадры из «Круэллы» с реальными местами со съемок

Фотограф из Лондона показал своим подписчикам фото, которые действительно впечатляют. На них изображены все локации Лондона, которые участвовали в съемочном процессе фильма «Круэлла». Блогер сравнил их с кадрами из фильма.

«Я отправился в небольшое исследование мира «Круэллы» после того, как появлялись все локации Лондона. Было очень весело наблюдать за каждой! Я планировал осмотреть каждое место! От Гринвича до самого сердца моды в Либерти – локации, которая воплощает в себе все, о чем идет речь в этом фильме», – прокомментировал блогер.

Реакция сети

«Замечательный фильм с прекрасным актерским составом. Дизайн костюмов и саундтрек – одни из лучших»;

«Спасибо за приключения»;

«Чудо фото. И мне нужно увидеть эти места уже завтра «;

«О, Боже. Великолепная работа!»;

«Я обожаю этот фильм».

Что известно о фильме «Круэлла»

Все события фильма «Круэлла» проходят в Лондоне в 1970 годах. Молодая швея Эстелла устраивается на работу и шьет одежду, которую разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллой, чьи выходки будут ужасать Хельман.

Лента является приквелом к «101 далматинцу» и раскрывает историю Круэллы де Вилль. Именно эта злодейка отметилась погоней за собаками в стремлении сделать шубку из их меха.

Премьера ленты состоялась 28 мая 2021 года. Теперь все зрители могут увидеть, как талантливый дизайнер, которая мечтала покорять мир фэшн-индустрии, превратилась в безжалостную Круэллу.