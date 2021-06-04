Белорусским самолетам уже с полуночи запретили летать в страны ЕС

Постоянные представители 27 стран-членов Евросоюза согласовали санкции против белорусских авиакомпаний из-за инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.

Как сообщает источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС, верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что некоторые санкции возможно ввести быстро по письменной процедуре, необязательно ждать заседания Совета ЕС 21 июня. Поэтому послы уже сегодня утром одобрили ограничительные меры против белорусских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит санкции в отношении представителей авиации Белоруссии после инцидента с посадкой самолета Ryanair. Под санкции попадут около десятка высших должностных лиц белорусской авиации, которым заморозят активы и запретят въезд в страны ЕС.