Беларусь объявила о высылке американских дипломатов

Белоруссия намерена сократить дипломатический и административно-технический персонал американского посольства и ужесточить визовые процедуры. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Белоруссии Анатолий Глаз.

Он напомнил, что сегодня формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса.

«Как суверенная страна мы не можем оставить без внимания данный недружественный выпад», — отметил он.

По словам Глаза, сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах, в числе которых сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе.

Кроме того, Минск отозвал решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию.

«Эти меры — точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью», — пояснил Глаз, добавив, что Минск готов продолжать контакты с американской стороной «на принципах равноправия и взаимного уважения».