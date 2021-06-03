Сторонники Тихановского приговорены к нескольким годам колонии в Беларуси В ЮАР женщины могут получить право иметь несколько мужей » Знаменитый британский телеведущий стал фермером и снял об этом программу «Ферма Кларксона» «Эта ферма у меня был с 2008 года, но я ей практически не занимался. Все дела вел один человек из соседней деревни, а потом он ушел на пенсию. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я решил, что мне это по силам. Я действительно считал, что процесс выглядит так: сначала сеешь семена, потом приходит хорошая погода — и еда растет сама собой. Ну я и подумал, что это не так сложно» Джереми Кларксон и овцы. Британский телеведущий стал фермером и снял об этом программу «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm) «Но на самом деле все оказалось невероятно сложным, проблем там не оберешься, а платят за это просто до неприличия мало. Поэтому мне пришло в голову пригласить съемочную группу, которая будет снимать меня за этим занятием, — и таким образом я смогу покрыть часть убытков» Проблемы, о которых говорит ведущий, частично относятся к очень трудным решениям, которые ему приходится принимать во время программы. Например, в отношении забоя овец. «Убивать животных никто не любит, — говорит на этот счет Кларксон. — Нельзя во всеуслышание заявить — «мне нравится убивать животных», тебя сразу назовут чокнутым или социопатом. То есть убивать животных тебе не нравится, но делать это приходится — такова природа этой профессии. Все ведь мясо едят». Тут Кларксон немного задумался. «Ну, конечно, сейчас-то я понимаю, что некоторые питаются семенами и травой, но нормальные люди едят мясо, и им нравится воскресный обед [англ. Sunday roast — традиционное в Великобритании блюдо с запеченным мясом и овощами, которое делают по воскресеньям]. Так что убийство должно свершиться, и мне пришлось это впервые пережить. Я чуть было не свалил ответственность за доставку овцы на бойню на кого-то другого, но потом подумал: «ну нет, давай-ка сам, ты должен».