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Знаменитый британский телеведущий стал фермером и снял об этом программу «Ферма Кларксона»

«Эта ферма у меня был с 2008 года, но я ей практически не занимался. Все дела вел один человек из соседней деревни, а потом он ушел на пенсию. Не знаю, что на меня тогда нашло, но я решил, что мне это по силам. Я действительно считал, что процесс выглядит так: сначала сеешь семена, потом приходит хорошая погода — и еда растет сама собой. Ну я и подумал, что это не так сложно»

Джереми Кларксон и овцы. Британский телеведущий стал фермером и снял об этом программу «Ферма Кларксона» (Clarkson’s Farm)

Ферма Кларксона,Джереми Кларксон,Общественные деятели,Знаменитости,фермер
Ферма Кларксона,Джереми Кларксон,Общественные деятели,Знаменитости,фермер

«Но на самом деле все оказалось невероятно сложным, проблем там не оберешься, а платят за это просто до неприличия мало. Поэтому мне пришло в голову пригласить съемочную группу, которая будет снимать меня за этим занятием, — и таким образом я смогу покрыть часть убытков»

Ферма Кларксона,Джереми Кларксон,Общественные деятели,Знаменитости,фермер

Проблемы, о которых говорит ведущий, частично относятся к очень трудным решениям, которые ему приходится принимать во время программы. Например, в отношении забоя овец.

«Убивать животных никто не любит, — говорит на этот счет Кларксон. — Нельзя во всеуслышание заявить — «мне нравится убивать животных», тебя сразу назовут чокнутым или социопатом. То есть убивать животных тебе не нравится, но делать это приходится — такова природа этой профессии. Все ведь мясо едят».

Тут Кларксон немного задумался. «Ну, конечно, сейчас-то я понимаю, что некоторые питаются семенами и травой, но нормальные люди едят мясо, и им нравится воскресный обед [англ. Sunday roast — традиционное в Великобритании блюдо с запеченным мясом и овощами, которое делают по воскресеньям]. Так что убийство должно свершиться, и мне пришлось это впервые пережить. Я чуть было не свалил ответственность за доставку овцы на бойню на кого-то другого, но потом подумал: «ну нет, давай-ка сам, ты должен».

 

3 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
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