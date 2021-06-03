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Вышел «Демоника» — следующего скандального фильма Нила Бломкампа о современных экзорцистах

Полноценный трейлер хоррора выйдет 3 июня.

«Демоник» расскажет о том, как орден экзорцистов в современном мире сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах.

Это первая полнометражная работа Нила Бломкампа со времён «Робота по имени Чаппи», вышедшего в 2015 году. Старт проката хоррора намечен на 29 июля в РФ и август во всём мире и США.

Ранее в феврале Бломкамп также сообщил о работе над продолжением «Района №9». Его подробностей пока нет.

3 июня, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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