Смартфоны будущего могут перейти на 3D биометрическую аутентификацию В Україні за добу зробили 34 481 COVID-щеплення » Вышел «Демоника» — следующего скандального фильма Нила Бломкампа о современных экзорцистах Полноценный трейлер хоррора выйдет 3 июня. «Демоник» расскажет о том, как орден экзорцистов в современном мире сражается с демонами с помощью технологий, а не молитв. Благодаря устройству, способному создавать проекции в сознании других людей, служители церкви отлавливают нечисть, которая таится в душах. Это первая полнометражная работа Нила Бломкампа со времён «Робота по имени Чаппи», вышедшего в 2015 году. Старт проката хоррора намечен на 29 июля в РФ и август во всём мире и США. Ранее в феврале Бломкамп также сообщил о работе над продолжением «Района №9». Его подробностей пока нет.