В Україні за добу зробили 34 481 COVID-щеплення

Протягом минулої доби в Україні вакцинували 34 481 людину від коронавірусної хвороби, що є найбільшим показником за останні кілька тижнів.

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, першу дозу вакцини отримали 28 899 людей, повністю імунізовані – 5 582 людей. Найбільше щеплень зробили вакциною Comirnaty виробництва Pfizer та BioNTech – 17 016. Ще 15 925 щеплень зробили китайським препаратом CoronaVac. Решту 1 540 доз вакцини вкололи препаратом CoviShield виробництва AstraZeneca.

Всього в Україні 1 076 795 вакцинованих. З них обидві дози отримали 138 090 людей.

Раніше в Україні за добу відбувалось близько 20 тисяч щеплень. Показник за минулу добу майже вдвічі більший, ніж фіксували у попередні кілька тижнів.

Як відомо, глава МОЗ Віктор Ляшко поставив собі мету вакцинувати за літо п’ять мільйонів українців. Для цього потрібно робити по 100 тисяч щеплень щодня.

Нагадаємо, 2 червня в Україні зафіксували 2 581 новий випадок зараження коронавірусною хворобою.