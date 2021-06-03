В Израиле объявлено о договорённости по формированию правительства

В Израиле лидер оппозиционной партии «Еш Атид» (Есть будущее) Яир Лапид сообщил президенту страны Реувену Ривлину, что он смог сформировать правящую коалицию.

Об этом стало известно поздно вечером 2-го июня, незадолго до полуночи, когда истекал крайний срок, отведённый на переговоры.

Межпартийные консультации продолжались несколько недель. В итоге Лапид объявил, что создаст коалицию с участием небольшой арабской партии РААМ (или Объединённый арабский список). «Председатель РААМ Мансур Аббас подписал документ, который позволяет председателю «Еш Атид» проинформировать президента об успехе в деле формирования правительства», — цитируют агентства официального представителя Лапида.

DPA в связи с объявленным решением отмечает, что в Израиле «завершается долгая эра пребывания на посту премьер-министра Биньямина Нетаньяху».

Как ожидается, новый кабинет министров будет приведён к присяге 14 июня, и его возглавит лидер ультраправой партии «Ямина» Нафтали Бенет. Reuters называет его миллионером, добившимся успеха в сфере технологий и мечтающим аннексировать большую часть оккупированного Западного берега. Создание Палестинского государства Бенет охарактеризовал как «самоубийство для Израиля», связав позицию с мерами безопасности.

«Ямина» и «Еш Атид» договорились о ротации поста премьера. Первые два года его будет занимать Бенет, затем должность перейдёт Лапиду, который пока будет возглавлять МИД Израиля.

На выборах в марте партия центриста Яира Лапида заняла второе место, уступив первое консервативной партии «Ликуд» Нетаньяху. У его сторонников, однако, не было решающего перевеса.

Мартовские выборы стали четвёртыми за два года, на которых ни одна из партий не смогла добиться весомого успеха. Биньямин Нетаньяху, находящийся под судом по делу о мошенничестве, заявлял, что усилия его оппонентов сформировать коалицию ослабят Израиль.