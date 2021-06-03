В Иране взорвался нефтеперерабатывающий завод

Возгорание и взрыв были вызваны утечкой на трубопроводе сжиженного газа
Мощный пожар произошел на государственном нефтеперерабатывающем заводе к югу от Тегерана, в результате чего город накрыли клубы черного дыма.
Об этом сообщили иранские государственные СМИ.
Сообщений о жертвах не поступало.
Пожар на заводе «Тондгуян» был вызван утечкой на трубопроводе сжиженного газа, заявил государственному телевидению глава тегеранской групп по управлению в кризисных ситуациях Мансур Дараджати.
По его словам, причины инцидента будут расследоваться.
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