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В Иране взорвался нефтеперерабатывающий завод

Возгорание и взрыв были вызваны утечкой на трубопроводе сжиженного газа

Мощный пожар произошел на государственном нефтеперерабатывающем заводе к югу от Тегерана, в результате чего город накрыли клубы черного дыма.

Об этом сообщили иранские государственные СМИ.

Сообщений о жертвах не поступало.

Пожар на заводе «Тондгуян» был вызван утечкой на трубопроводе сжиженного газа, заявил государственному телевидению глава тегеранской групп по управлению в кризисных ситуациях Мансур Дараджати.

По его словам, причины инцидента будут расследоваться.

3 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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