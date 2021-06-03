Іран і ЦАР позбавили голосу у Генасамблеї ООН В Израиле объявлено о договорённости по формированию правительства » В Иране взорвался нефтеперерабатывающий завод Возгорание и взрыв были вызваны утечкой на трубопроводе сжиженного газа Мощный пожар произошел на государственном нефтеперерабатывающем заводе к югу от Тегерана, в результате чего город накрыли клубы черного дыма. Об этом сообщили иранские государственные СМИ. Сообщений о жертвах не поступало. Пожар на заводе «Тондгуян» был вызван утечкой на трубопроводе сжиженного газа, заявил государственному телевидению глава тегеранской групп по управлению в кризисных ситуациях Мансур Дараджати. По его словам, причины инцидента будут расследоваться.