Ученые из Стокгольма нашли связь между группой крови и риском развития серьезных заболеваний

Специалисты просканировали шведские реестры здравоохранения с информацией о более чем пяти миллионах человек, чтобы найти связь между группами крови и вероятностью развития болезней. В исследование были включены более 1 000 заболеваний.

В результате эксперты выяснили, что у людей со второй группой крови выше риск образования тромбов и развития инфекционных заболеваний, у обладателей первой группы — нарушения свертываемости крови, а еще женщины с первой группой крови чаще страдают гипертонией, вызванной беременностью. У людей с третьей группой есть риски образования камней в почках.