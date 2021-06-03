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Ученые из Стокгольма нашли связь между группой крови и риском развития серьезных заболеваний

С риском развития серьезных заболеваний может быть связана группа крови. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института в Стокгольме, которые провели масштабное исследование, материал опубликован в журнале eLife.

Специалисты просканировали шведские реестры здравоохранения с информацией о более чем пяти миллионах человек, чтобы найти связь между группами крови и вероятностью развития болезней. В исследование были включены более 1 000 заболеваний.

В результате эксперты выяснили, что у людей со второй группой крови выше риск образования тромбов и развития инфекционных заболеваний, у обладателей первой группы — нарушения свертываемости крови, а еще женщины с первой группой крови чаще страдают гипертонией, вызванной беременностью. У людей с третьей группой есть риски образования камней в почках.

3 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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