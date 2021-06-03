Три недели блуждавшую по канализации американку нашли под землей в другом штате

Американку, которая несколько месяцев назад заблудилась в канализации и три недели блуждала по трубам без одежды, снова спасли из-под земли. Об этом сообщает WKMG-TV.

В мае 43-летняя Линдси Кеннеди (Lyndsey Kennedy) сбежала после недели лечения в реабилитационном центре в штате Техас. Полицейским удалось найти ее возле ручья, однако, когда они попытались подойти, женщина соскользнула в водосток и исчезла под землей.

После этого поисками Кеннеди занялись ее родственники и друзья. Они выяснили, где она может находиться, при помощи приложения на ее телефоне, после чего стали осматривать окрестные подземные коммуникации. Пока шли поиски, в канализационные люки и ливнестоки сбрасывали еду и спортивный напиток Gatorade, чтобы женщина могла подкрепиться.

29 мая Кеннеди самостоятельно выбралась из двухметровой водосточной трубы, после чего ее принудительно госпитализировали в ближайшую больницу. Родственники утверждают, что она страдает от психоза и посттравматического стрессового расстройства; ранее сообщалось, что она принимала наркотики.