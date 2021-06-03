Сторонники Тихановского приговорены к нескольким годам колонии в Беларуси

Суд Октябрьского района Гродно вынес приговоры по делу о пикетах, которые проходили годом ранее и с которыми связано задержание блогера Сергея Тихановского.

Дмитрий Фурманов, Евгений Розниченко и Владимир Книга получили соответственно два, три с половиной и четыре года колонии строгого режима. Розниченко и Книга обязаны будут выплатить сотрудникам ОМОНа по одной тысяче рублей в качестве компенсации морального вреда. Дополнительно с Книги взыскали 228 рублей за материальный ущерб государству.

Все трое участвовали в одиночных протестах 29 мая прошлого года в Гродно. Активистов, собиравших подписи в поддержку кандидата в президенты Тихановского, обвинили в организации и подготовке несогласованных массовых мероприятий, а Розниченко и Книгу – еще и в насилии против стражей порядка.

Тихановского, который уже год находится в заключении, обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Приговоры вынесены на фоне истории с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске, где с борта были сняты основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка София Сапега. ЕС и США назвали этот инцидент «воздушным терактом», потребовали освободить задержанных, рекомендовали своим компаниям отказаться от полетов над Беларусью и запретили белорусской «Белавиа» приземляться в европейских аэропортах.