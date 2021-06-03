SpaceX планирует довести производство Raptor до 500 в год и заправляться на Марсе

SpaceX планирует довести производство Raptor до 500 в год. Такие планы озвучило руководство компании. «Скорость производства Raptor’ов приближается к показателю: один в 48 часов!» — сообщил в Твиттер владелец компании бизнесмен Илон Маск.

Стоит отметить, что новый двигатель Raptor, разработанный SpaceX, побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания и достиг давления в камере сгорания 268,9 бара! При этом РД-180 стоит более $10,000,000, а один Raptor на 2019-й год обходился $1,000,000 SpaceX планирует довести производство Raptor до 500 в год, а стоимость до (та-дам) $250,000 за единицу. Кроме того, уже сейчас двигатель может работать на метане, а не на керосине. А метан можно получить из атмосферы Марса. Значит самозаправку корабль сможет сделать даже на красной планете.