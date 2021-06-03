Смартфоны будущего могут перейти на 3D биометрическую аутентификацию

На современных смартфонах уже длительное время используется биометрическая идентификация пользователя либо по отпечаткам пальцев, либо путем распознавания лица. Изобретение нового метода трехмерного моделирования вен на пальцах с использованием световых и акустических характеристик может в ближайшем будущем совершить революцию в разработке систем безопасности смартфонов.



Новая методика разработана в Университете Буффало (Нью-Йорк, США). Группой ученых предложила метод 3D биометрической аутентификации пальца, который обеспечивает идеальную защиту от несанкционированного доступа, использовавшего фальсификацию личных данных с помощью муляжей или фотографий.

Новая методика позволяет, по сути, выявлять невидимые объекты и обеспечивать высокую степень защиты личных данных. Для формирования объемной модели кровеносной системы кончиков пальцев применяется фотоакустическая томография — метод визуализации, сочетающий свет и звук.

Свет от маломощного лазера на первом этапе освещает пальцы, а когда он попадает на вены, создается звук, который затем обнаруживается ультразвуковым датчиком. Полученные данные применяются для формирования трехмерного изображения вен. Это решение может изменить подход производителей к обеспечению безопасности смартфонов в будущем. Остается только создать систему достаточно компактную, чтобы размещаться в смартфонах.