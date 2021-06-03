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Си Цзиньпин призывает сделать имидж Китая в мире более привлекательным

Глава КНР хочет, чтобы страна «расширила круг друзей», поработав над своим имиджем.

По сообщению государственного информагентства Синьхуа, на встрече с высшими функционерами КПК Си Цзиньпин сказал, что считает важным создание образа «заслуживающего доверия, привлекательного и респектабельного Китая».

 

Возможно, это означает сдвиги в китайской дипломатии, которая, по мнению аналитиков, становится все более антагонистической.

Комментарии Си Цзиньпина прозвучали на фоне ухудшения отношений с ключевыми мировыми державами.

Китай резко критикуют за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства и репрессии против сторонников демократии в Гонконге.

 

На днях Пекин резко высказался по поводу нового американского расследования происхождения Covid-19 и вероятности его утечки из китайской лаборатории, обвинив США в «политических манипуляциях и перекладывании вины».

 

Си Цзиньпин заявил официальным лицам, что Китаю важно представить свою точку зрения в позитивном ключе.

«Необходимо заводить друзей, объединяться и завладевать мнением большинства, а также постоянно расширять круг друзей, когда речь идет о международном общественном мнении», — цитирует его слова Синьхуа.

По его мнению, страна должна быть «открытой и уверенной, но при этом скромной» в общении с миром.

 

Си также сказал, что партийные пропагандистские организации должны ясно дать понять, что Пекин не хочет «ничего, кроме счастья и удачи китайского народа».

От издания China Daily ожидается, что оно «останется верным своему долгу по наведению мостов между Китаем и миром для более тесного общения» — об этом заявила сама газета.

По мнению аналитиков, высказывания Си — редкий случай признания того, что Пекин пребывает в изоляции.

Си Цзиньпин возглавил страну в 2012 году. С его приходом к власти внешняя политика Китая стала более напористой, а внутренняя — более авторитарной.

 

В последние годы китайские дипломаты ведут себя менее сдержанно, а подчас и агрессивно, не чураясь саркастических комментариев.

Стратегия получила название дипломатии «воина-волка» — в честь патриотических блокбастеров, в которых элитный китайский спецназ сражается с наемниками под руководством США.

3 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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