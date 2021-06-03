Минфин США ввел санкции против трех граждан Болгарии и 64 организаций Байдена призвали к решительным мерам по прекращению задержаний американцев в России » Си Цзиньпин призывает сделать имидж Китая в мире более привлекательным Глава КНР хочет, чтобы страна «расширила круг друзей», поработав над своим имиджем. По сообщению государственного информагентства Синьхуа, на встрече с высшими функционерами КПК Си Цзиньпин сказал, что считает важным создание образа «заслуживающего доверия, привлекательного и респектабельного Китая». Возможно, это означает сдвиги в китайской дипломатии, которая, по мнению аналитиков, становится все более антагонистической. Комментарии Си Цзиньпина прозвучали на фоне ухудшения отношений с ключевыми мировыми державами. Китай резко критикуют за нарушения прав человека в отношении уйгурского мусульманского меньшинства и репрессии против сторонников демократии в Гонконге. На днях Пекин резко высказался по поводу нового американского расследования происхождения Covid-19 и вероятности его утечки из китайской лаборатории, обвинив США в «политических манипуляциях и перекладывании вины». Си Цзиньпин заявил официальным лицам, что Китаю важно представить свою точку зрения в позитивном ключе. «Необходимо заводить друзей, объединяться и завладевать мнением большинства, а также постоянно расширять круг друзей, когда речь идет о международном общественном мнении», — цитирует его слова Синьхуа. По его мнению, страна должна быть «открытой и уверенной, но при этом скромной» в общении с миром. Си также сказал, что партийные пропагандистские организации должны ясно дать понять, что Пекин не хочет «ничего, кроме счастья и удачи китайского народа». От издания China Daily ожидается, что оно «останется верным своему долгу по наведению мостов между Китаем и миром для более тесного общения» — об этом заявила сама газета. По мнению аналитиков, высказывания Си — редкий случай признания того, что Пекин пребывает в изоляции. Си Цзиньпин возглавил страну в 2012 году. С его приходом к власти внешняя политика Китая стала более напористой, а внутренняя — более авторитарной. В последние годы китайские дипломаты ведут себя менее сдержанно, а подчас и агрессивно, не чураясь саркастических комментариев. Стратегия получила название дипломатии «воина-волка» — в честь патриотических блокбастеров, в которых элитный китайский спецназ сражается с наемниками под руководством США.