Рианна попала на обложку Vogue в прозрачном платье

Американская поп-исполнительница и предпринимательница Рианна приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку итальянской версии модного журнала Vogue. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

На первом кадре 33-летнюю знаменитость запечатлели в полупрозрачном черном платье в пол, через которое просвечивает нижнее белье. Наряд бренда Valentino с открытой спиной оформлен разрезом на ноге. Образ звезды дополнили туфли на каблуках с завязками до бедра. На втором фото Рианна позирует в просвечивающем тело красном боди собственного бренда нижнего белья Savage x Fenty с узором в виде роз.

Исполнительницу также засняли в многослойном образе: в широких джинсах, которые она надела на две другие пары брюк, сером свитшоте, а также в нескольких предметах верхней одежды, включая пальто, куртку и бомбер.

Поклонники оценили внешний вид певицы в комментариях под фотографиями. «Ты выглядишь невероятно», «Королева», «Мы точно не были готовы к такому», «Самая горячая», «Легенда», «У меня отвисла челюсть», — восхищались они.