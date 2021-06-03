Пять уникальных преимуществ фацетирования зеркала, которые привлекают потребителей

Зеркало декорируется разными способами. Один из самых изысканных, современных и интересных методов – фацетирование. Вы можете посмотреть зеркала за заказ по ссылке и убедиться, что подобная технология превращает обычное полотно в произведение искусства. Неудивительно, что изделия с фацетом пользуются все большим спросом. В том числе при оформлении обычных интерьеров.

Что представляет собой фацетирование?

Нанесение фацета – сложный процесс. Технология обработки возможна только при использовании современного оборудования. Суть следующая: с торца зеркальной поверхности аккуратно снимается фаска под определенным углом. Чтобы изделие получило эстетичный вид, мастера дополнительно шлифуют срезанную поверхность.

Крупные компании, например, зеркальный гипермаркет «Мидеон» предлагает зеркала на заказ. В таком случае клиенты могут купить полотна любой формы. При этом могут использоваться разные технологии фацетирования (прямое или фигурное). Изделие на заказ обойдется дороже, но оно выглядит очень красиво и способно оживить скучный интерьер, создать невероятную игру света.

Преимущества и недостатки

Сразу о минусах. Он только один – высокая стоимость. Мастера тратят много времени на нанесение фацета, улучшая эстетику зеркала. Логично, что все это отражается на конечной стоимости продукции.

Если вы сомневаетесь, оправданы ли расходы, то вот пять убедительных преимуществ, которыми обладает зеркало с фацетом:

Создание великолепного эффекта радуги. При правильном размещении зеркальной конструкции солнечные лучи будут проходить сквозь скошенную оборудованием кромку. Будет создана невероятная игра света. Причем она меняется в зависимости того, под каким углом вы смотрите на зеркало. Отсутствие заостренных граней. Полотно с обработанной кромкой не представляет никакой опасности. Поэтому вы смело можете размещать зеркало на минимальной высоте. И не беспокойтесь, что ребенок случайно порежет руку, коснувшись края изделия. Мощнейший элемент декора. Зеркальное полотно с фацетом – это элегантное панно, способное украсить гостиную комнату, холл офисного здания, коридор, прихожую или спальню. Причем сегменты зеркала могут отличаться друг от друга в зависимости от выбранной технологии. Мастера создают уникальные рисунки на поверхности, используя все возможности технологичного оборудования. Вручную такую красоту невозможно реализовать. Аналог кухонному фартуку. Обработанное зеркало можно использовать как скинали или плитку. Благодаря фацетированию у полотна появляются облицовочные свойства. А значит, если вы планируете ремонт, то можете создать шикарный интерьер, используя широкие декоративные возможности стекла. Сохранение отражающих свойств. Фацетирование не влияет на качество покрытия. Если вы хотите использовать основную функцию стекла, то заказывайте полотно с крупными сегментами. В интернет-магазине «Мидеон» вам предложат реализацию авторского проекта в строгом соответствии с вашими пожеланиями.

При покупке зеркала с фацетом учитывайте, что оно требовательно к месту установки. Все-таки в первую очередь это декоративный элемент. Обычно конструкции устанавливаются над мебельной группой, камином, на свободной стенке в холле, гостиной или спальне.

Нецелесообразно монтировать панно в ванной, если она не выполнена в современном стиле или там недостаточно естественного света. Если переживаете, что совершите ошибку при выборе или установке изделия, воспользуйтесь бесплатной консультационной помощью в зеркальном гипермаркете «Мидеон».