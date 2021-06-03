Польша готова стать площадкой для переговоров по Донбассу

Польша могла бы стать площадкой для переговоров по Донбассу. Об этом заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцки.

«Если будет желание провести переговоры в Варшаве или Кракове, мы логистически будем готовы, у нас много хороших мест для переговоров», — отметил Цихоцки.

Ранее Леонид Кравчук, который возглавляет делегацию Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, заявил, что на фоне недавних событий переговоры могут быть перенесены из Минска в ряд стран, в том числе в Польшу. Он также призвал включить США в переговоры по Донбассу.