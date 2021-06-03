Почти 14 процентов назначенцев Байдена принадлежат к ЛГБТК-сообществу

Почти 14 процентов сотрудников федеральных ведомств, назначенных президентом США Джо Байденом, относят себя к лесбиянкам, геям, бисексуалам, трансгендерам и квирам (ЛГБТК), заявил президент по случаю начала Месяца гордости, посвященного сообществу ЛГБТК.

Демократ Байден призвал Конгресс защитить представителей ЛГБТК-сообщества от дискриминации, приняв закон о равенстве.

Его предшественник, республиканец Дональд Трамп, официально не признавал Месяц гордости в течение четырех лет своего правления.

«Несмотря на весь наш прогресс, есть много штатов, где представители ЛГБТК+ все еще не могут рассчитывать на защиту фундаментальных прав и достоинства в больницах, школах, местах общественного пользования и других местах», – заявил Байден.

«Мы не успокоимся, пока полное равенство для американцев из ЛГБТК+ не будет, наконец, достигнуто и закреплено в законе», – пообещал он.