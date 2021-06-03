Обвинители Джексона отказались проходить проверку на детекторе лжи

Обвинители Джексона отказались проходить проверку на детекторе лжи, хоть и обещали это

Частный детектив Скотт Росс дал интервью DJ Vlad, в котором обсудил несколько громких дел, таких как дело Роберта Блейка, Криса Брауна, Билла Косби и Майкла Джексона. Полное интервью было опубликовано 1 июня 2020 года только для пользователей VladTV, а его шестиминутный фрагмент был опубликован для широкой публики на Youtube.

Во время интервью Скотт Росс рассказал, что обвинители Майкла Джексона, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак, подавая в суд на Эстейт Джексона, оба отказались пройти проверку на детекторе лжи. “Уэйд Робсон изменил свою историю в 2013 году, то есть сразу после семилетнего срока давности за лжесвидетельство. Правда в том, что, когда ты говоришь правду, тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы пройти проверку. Я знаю, что юридическая команда Эстейта Майкла Джексона, которая участвовала в этом судебном процессе, попросила его пройти проверку на детекторе лжи, но они оба отказались это сделать”. Росс также рассказал VladTV, что с ним связывались представители Эстейта Майкла Джексона ним по поводу иска к каналу HBO.