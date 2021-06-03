Немецкие чиновники «проглотили языки» после переговоров по Nord Stream 2 в США

Правительство Германии отказалось комментировать итоги визита в США высокопоставленной делегации, которой было поручено обсудить с администрацией Джо Байдена будущее газопровода «Северный поток-2».Переговорная группа из двух советников канцлера Ангелы Меркель — Яна Хеккера (по экономическим вопросам) и Ларса-Хендрика Реллера (по внешней политике) — отправилась в Вашингтон в начале недели после того, как американский Минфин отказался вводить санкции против компании-оператора стройки.

Им предстояло встретиться с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и новым торговым представителем США Кэтрин Тай.

Глава МИД Германии Хайко Маас сообщил в понедельник, что цель визита — найти «общий путь» для решения проблемы газопровода, который лоббирует правительство Меркель, отражая нападки восточноевропейских стран.

«Это будет непросто», — предупредил Маас, добавив, что Берлин продолжает выступать «за продолжение диалога».

На брифинге в среду официальный представитель кабмина Германии Мартина Фиц отказалась рассказать об итогах визита.

«Касательно этих разговоров мы не будем делать дальнейших заявлений», — сказала она, добавив, что визиты советников — это «нормальная практика германо-американского сотрудничества».

Тем временем республиканцы в Конгрессе продолжают наращивать давление на Байдена, который начинал президентство с критики «Северного потока-2», а спустя полгода де-факто дал проекту «зеленый свет».

В понедельник 20 членов палаты представителей от республиканской партии во главе с представляющим Техас Майклом Макколом написали письмо главе Госдепа Энтони Блинкену с требованием объяснить отказ от санкций против Nord Stream 2 AG — зарегистрированной в Швейцарии «дочки» «Газпрома», которая является единственным собственником трубы.

Обвинив Байдена в том, что он ставит интересы Германии выше интересов остальной Европы, конгрессмены настаивают, что «растущая зависимость Европы от российского газа противоречит цели по сокращению выбросов», а кроме того напоминают, что реализация проекта сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».

Республиканский конгрессмен Фред Келлер внес на рассмотрение нижней палаты американского парламента законопроект, предусматривающий немедленное восстановление санкций против «Северного потока-2».

По словам Келлера, Байден пошел по «радикальному пути», а его мягкость к российскому газу накладывается на отказ от инвестиций в американскую энергетику, из-за чего цены на топливо в стране «улетают вверх, как ракета».