Названы лучшие развивающие игрушки для дошкольников

Ведущих игроков рынка развивающих игрушек – компании LEGO, Mattel, Hasbro, Playmobil, Qunxing, согласно маркетинговым исследованиям, ожидает значительный рост продаж в течение 2021-2025 годов. За этот период рынок готов вырасти на 28,40 миллиарда долларов США. Запрос общества на игровое обучение отмечается во всех странах, вне зависимости от состояния экономики.

Украина за тренды и инновации

Трендовые новинки украинские потребители получают практически одновременно с американцами и европейцами. Ритейлеры, импортеры и дистрибьюторы в Украине работают на отлично, предлагая огромный выбор настольных игр, конструкторов, наборов сортеров, пазлов, магнитов.

Развивающие игрушки есть даже у младенцев! Так, в магазине Панама можно приобрести коврик для детей с рождения, с 6 месяцев, с 10 и т.д. Ассортимент включает изделия с бортиками, движущимися элементами, с игрушками-прорезывателями для зубок, музыкой и подсветкой, для купания, массажные и т.д.

Подробные обзоры блогеров в социальных сетях положительно сказываются на онлайн-продажах, так как покупатели получают нужную им информацию о материале, качестве, функциональности игрушки. Такие завлекающие обзоры ориентированы на самих детей, дошкольников, которые сейчас лучше ознакомлены с новинками, чем их родители. Если вы хотите удивить ребенка, сделать ему подарок, то список лучших новинок 2021 года поможет вам.

Топ развивающих игрушек для дошкольников

Питомцы, волшебные единороги, бластеры NERF, танцующие ламы, куклы LOL и Baby Born по-прежнему вне конкуренции. В рейтинг же вошли игрушки с очевидной, направленной развивающей, образовательной опцией.

Топ:

Конструктор-сюрприз Lego Vidiyo Bandmates и Lego Vidiyo HipHop Robot BeatBox – новая серия фигурок с эксклюзивными деталями. Теперь строить и играть будет еще интересней! Оживить своего персонажа можно в специальном приложении.

Серия развивающих игр DJECO: магниты «Портрет», настольная игра «Динозавры», развивающий набор для развития мелкой моторики «Создай животное» (из карточек и деревянных палочек).

Конструктор Lego Friends Торговый центр Heartlake City – в наборе, кроме деталей для строительства, есть шесть персонажей и новинка – миниатюрная кукла. В торговом центре будет интересно: много магазинов, фотобудка, стойка макияжа, фуд-корты.

Новый мистер Зубастик от Play-Doh ­понравится маленьким любителям лепки – теперь пластилина еще больше! В наборе уже восемь баночек с мягкой, не прилипающей к рукам массой, а также пластиковые формочки и инструменты.

Интерактивный обучающий планшет DigiArt «Рисуй по огонькам» – игрушка для развития навыков рисования, мелкой моторики. Распознает трафареты, входящие в комплект, делает подсказки, знакомит с новыми формами, оттенками.

Интересное времяпровождение – источник детской радости. Если ребенок активно включается в творческий процесс, он развивается гармонично, без стресса и обязательного надзора. Рисовать, лепить, сортировать должно быть интересно, и тогда образовательный эффект будет заметным.