НАСА отправит к Венере две исследовательские миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.
Их цель — понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала «миром, похожим на ад», имея множество характеристик, подобным земным, сказал новый руководитель НАСА Билл Нельсон во время своего первого официального обращения к сотрудникам агентства в среду, сообщает «Голос Америки».
Миссия под названием «ДАВИНЧИ Плюс» займется анализом плотной облачной атмосферы Венеры, чтобы определить, существовали ли в прошлом здесь океаны и органическая жизнь. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.
Другая миссия под названием «ВЕРИТАС» будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.
«Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до её ядра, — заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА, — Это будет так, как если бы мы заново открывали эту планету».
На разработку каждой из миссий, запуск которых планируется в 2028 – 2030 годах, будет потрачено по 500 миллионов долларов.
На заре космической эры США и СССР отправили к Венере несколько космических аппаратов. Космический зонд НАСА «Маринер-2» совершил первый облет планеты в 1962 году, а советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила первую посадку на поверхность планеты в 1970 году.
В 1989 году НАСА с помощью космического шаттла отправило к венерианской орбите космическую станцию «Магеллан».
Европейское космическое агентство запустило космический корабль на орбиту Венеры в 2006 году.
- Венера по размеру и составу похожа на Землю, но почти в полтора раза ближе к Солнцу. Давление в 92 раза выше земных и средняя температура поверхности выше 460 градусов делают практически невозможными существование жизни на самой планете. Однако учёные предполагают, что гипотетически простейшая жизнь могла бы существовать в атмосфере планеты на высоте 50-65 километров, где её состав относительно схож с земным.
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