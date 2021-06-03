НАСА отправит к Венере две исследовательские миссии

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) объявило, что отправляет на Венеру две новые миссии для изучения атмосферы и геологических особенностей планеты.

Их цель — понять, как вторая по удаленности от Солнца планета стала «миром, похожим на ад», имея множество характеристик, подобным земным, сказал новый руководитель НАСА Билл Нельсон во время своего первого официального обращения к сотрудникам агентства в среду, сообщает «Голос Америки».

Миссия под названием «ДАВИНЧИ Плюс» займется анализом плотной облачной атмосферы Венеры, чтобы определить, существовали ли в прошлом здесь океаны и органическая жизнь. Это будет первая миссия США по изучению атмосферы Венеры с 1978 года.

Другая миссия под названием «ВЕРИТАС» будет изучать геологическую историю Венеры, чтобы понять, почему эта планета развивалась иначе, чем Земля.

«Мы поразительно мало знаем о Венере, поэтому новые миссии позволят заново взглянуть на атмосферу планеты, состоящую в основном из углекислого газа, и изучить поверхность вплоть до её ядра, — заявил Том Вагнер, научный исследователь НАСА, — Это будет так, как если бы мы заново открывали эту планету».

На разработку каждой из миссий, запуск которых планируется в 2028 – 2030 годах, будет потрачено по 500 миллионов долларов.

На заре космической эры США и СССР отправили к Венере несколько космических аппаратов. Космический зонд НАСА «Маринер-2» совершил первый облет планеты в 1962 году, а советская автоматическая межпланетная станция «Венера-7» совершила первую посадку на поверхность планеты в 1970 году.

В 1989 году НАСА с помощью космического шаттла отправило к венерианской орбите космическую станцию «Магеллан».

Европейское космическое агентство запустило космический корабль на орбиту Венеры в 2006 году.