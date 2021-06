Более уверенные в себе люди легче ведутся на фейки — исследование Дух свободы: в прокат выходит полнометражный мультфильм «Спирит: Дикий мустанг» » Найдены первые люди в Тибете На основе оптического датирования остатков каменных орудий ученые определили время заселения человеком южной части Тибетского нагорья — труднодоступной местности, примыкающей с севера к горной системе Гималаев. Оказалось, что возраст древнейших орудий, найденных в этом районе, составляет не менее 5200–5500 лет. Возможно, уже в доисторическую эпоху здесь прошли первые пути, связавшие Тибетское нагорье с Индо-Гангской равниной через перевалы в Больших Гималаях. Об исследовании сообщает статья в журнале Science Advances. Географически Тибет расположен между древнейшими регионами расселения человечества на полуострове Индостан и на Великой Китайской равнине. Однако от обоих этих центров он изолирован труднопреодолимыми горными хребтами и отличается суровыми высокогорными условиями. Это препятствовало раннему проникновению людей на Тибетское нагорье. Самые ранние свидетельства присутствия человека в Тибете, возраст которых определен в 160 тысяч лет, обнаружены на северо-востоке нагорья, в пещере Байшия. По данным палеопротеомики, найденный здесь фрагмент нижней челюсти принадлежал индивиду, близкому к денисовским людям. В 2013 году в Нвия Деву, в северной части Тибета, были найдены и древнейшие каменные орудия, которые по технологии изготовления оказались похожи на верхнепалеолитические артефакты со стоянок Толбор-21 в Монголии и Кара-Бом в Сибири. Опираясь на это сходство, ученые предположили, что обитатели Нвия Деву, костных останков которых обнаружить не удалось, были, вероятнее всего, сапиенсами. Позднейшие надежно идентифицированные верхнепалеолитические местонахождения расположены на севере нагорья, в Цайдамской котловине, и датируются временем от 22000 до 18000 лет назад. Менее достоверные данные, связанные с возможной колонизацией опять-таки северных и северо-восточных областей Тибета, указывают на дату около 12000 лет назад. Другие памятники, оставленные доисторическими жителями Тибета, относятся к неолиту, локализуются на востоке и юго-востоке региона и датируются VI–III тысячелетиями до нашей эры. Окрестности археологического местонахождения на холме Суре Luke Gliganic, University of Innsbruck Общий вид холма Суре В южной части нагорья археологические находки тоже есть. Это каменные орудия на холме Суре в уезде Тингри Тибетского автономного района Китая. В 50 километрах южнее Суре, неподалеку от восьмитысячников Эвереста и Чо-Ойю, расположен высокогорный перевал Нангпа-Ла. Датировка орудий Суре затруднена отсутствием сопутствующего органического материала для радиоуглеродного анализа, а само местонахождение представляет собой россыпь кварцитовых орудий и их фрагментов на песчаном склоне. Особенности археологического памятника Суре: A ― места отбора образцов для ОСЛ -датирования; B ― участок склона с россыпью кварцитовых инструментов и их фрагментов; C, D ― эскизы образцов Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Группа исследователей из Австралии, Австрии и США во главе с Люком Глиганичем (Luke Andrew Gliganic) из Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца применила для датирования орудий со стоянки Суре метод оптически стимулируемой люминесценции (ОСЛ). Он основан на высвобождении энергии, накапливающейся в дефектах кристаллической решетки минералов за счет излучения радиоактивных элементов в составе горных пород в условиях, когда образец не подвергается воздействию солнечных лучей. Высвобождение энергии происходит на свету; если облучать образец минерала светом определенной длины волны, он люминесцирует. По интенсивности отдаваемого излучения можно определить, сколько времени поверхность образца пребывала в темноте. Географическое расположение археологического местонахождения Суре: A ― на карте района; B ― вид в перспективе (на A обозначен прямоугольником) Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Шесть образцов, собранные на склоне холма Суре Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Ученые отобрали для анализа шесть кварцитовых фрагментов с четкими следами обработки. Это заготовки для орудий — нуклеусы — и отщепы, оставшиеся на месте изготовления инструмента. На склоне холма они были найдены частично погруженными в слой песчаных отложений, которые несут следы размыва. Кварцит для изготовления орудий люди, по-видимому, добывали выше на холме, где существует скальный выход этой породы. Образцы каменных орудий: эскизы и фото. Места отбора керна для ОСЛ-датирования отмечены белыми точками Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Для анализа в нижней поверхности образцов высверливались керны, из которых затем были получены срезы толщиной около 0,7 миллиметра с разной глубины. После их измельчения кварцевые зерна поступали на анализ. Сначала ученые протестировали свойства местной породы в экспериментах с экспозицией разной длительности в естественном солнечным свете. Люминесцентный сигнал для датирования получали путем облучения на длинах волн 875 нанометров (инфракрасный диапазон) и 470 нанометров (синий свет). Полученные результаты оказались разными: от 470 ± 80 лет до 5450 ± 540 лет. Два образца показали возраст 5190 ± 310 лет. Такой разброс результатов связан с разной историей режима естественного освещения каждого из образцов. Более молодые даты означают, что осколки камня подвергались перемещению и переворачиванию после того как были оставлены здесь изготовителями орудий. На это указывают профили ОСЛ, построенные по анализу срезов с разной глубины каждого из образцов. Профили ОСЛ-датирования для шести кварцитовых образцов из местонахождения Суре. По горизонтали ― глубина расположения анализируемого среза; по вертикали ― полученные значения давности захоронения Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Фрагменты, у которых возраст экранированной от света поверхности оказался наибольшим, оставались неподвижными с того момента, когда их бросили на землю, и они говорят о присутствии людей на юге Тибета как минимум во второй половине IV тысячелетия до нашей эры. Исследователи не исключают, что эти обломки кварцита тоже могли оказаться в своем современном положении после перезахоронения, и в этом случае камень был обработан людьми еще раньше. Модель, демонстрирующая основы ОСЛ-датирования. Внизу ― интенсивность люминесцентного сигнала, получаемого с участков на разной глубине образца. A ― образец находится в первоначальном контексте массива породы; B ― на образец воздействует солнечный свет, обнуляя («обесцвечивая») люминесцентный отклик; C ― частичное захоронение образца приводит к накоплению люминесцентного отклика в поверхностном слое Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Моделирование усложненной истории образца для ОСЛ-датирования. A ― повторное частичное захоронение после переворачивания; B ― обесцвечивание экранированной стороны через открытую поверхность при малой толщине образца; C ― полное повторное захоронение Luke A. Gliganic et al. / Science Advances, 2021 Палеоэкологические реконструкции показывают, что в период примерно от 6700 до 3900 тысяч лет назад условия жизни в окрестностях холма Суре были благоприятными, с достаточно влажным климатом, в отличие от более ранней, слишком холодной эпохи. Поэтому авторы исследования полагают, что на юге Тибетского нагорья время от 5200 до 5500 лет назад было оптимальным для заселения людьми. Возможно, именно в это время человек впервые воспользовался высокогорными маршрутами, связывающими Тибет и Индо-Гангскую равнину через Большие Гималаи.