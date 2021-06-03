MONATIK представил документальный фильм о своей жизни

Во вторник, 1 июня, во вторую годовщину стадионного шоу мультиартиста MONATIK «LOVE IT ритм», на НСК «Олимпийский» состоялась премьера документального фильма «Вечно танцующий человек».

«Вечно танцующий человек» — документальное путешествие жизненного и творческого пути культового артиста современности MONATIK. В фильме «ВТЧ» проявлен путь становления личности MONATIK с периода юности, которая проходила в городе Луцк, до самого триумфального события в поп-культуре современности — самого масштабного и шоу звезды «LOVE IT ритм».

Это фильм о MONATIK, его личной истории успеха, но главное — он о мечте и каждый найдет в нем что-то свое. Это кино про мотивацию. Его важнейшая миссия — показать людям, как не сложить руки, когда часто в своей жизни слышишь «нет» и стать самым успешным и титулованным артистом современной поп-индустрии.

Работа над фильмом-путешествием длилась более трех лет. Режиссер картины Артем Григорян был архивариусом команды 7 лет гастролей, путешествий и фиксировал знаковые концерты и события из жизни команды по всему миру. Сценаристом ленты выступила Татьяна Поставная.

На первый показ MONATIK для своих гостей подготовил необычайный арт-перфоманс. Зрители были приглашены на иммерсивный пролог, который был эксклюзивно разработан киевской командой uzahvati. Старт его был дан около Дворца спорта и продолжался до НСК «Олимпийский».

Увидеть необычайную премьеру пришли ценители современного искусства, модная, взыскательная и интеллектуальная публика столицы: alyona alyona, DOROFEEVA, Владимир Дантес, Гарик Корогодский, Алексей Дурнев, Валерия Гузема, Ирина Горовая, Катерина Осадчая, Позитив (Алексей Завгородний), Иван Фролов, Елизавета Юрушева, Сабина Мусина, Соня Плакидюк, Анна Ганопольская, Алексей Нилов, Виктория Батуи и многие другие.

«Нет слов, я уже немножечко отошла, потому что я нарыдалась в финальных 10 минутах. Я рыдала, я знаю, как непросто пройти то, что он прошел», – поделилась Дорофеева в интервью.

«Где-то сейчас есть парень или девушка или группа парней, которые о чем-то мечтают. Им так тяжело пробится через эти столичные телеканальные двери и радийные студии и этот фильм может помочь найти силы в себе пробиться и стать новым лучшим исполнителем новой лучшей группой», – прокомментировал блогер Дурнев.

Личная история успеха, которая мотивирует и взрослых и детей, заставила расплакаться гостей события.

После официальной части мероприятие ожидаемо перешло в зажигательную вечеринку с танцами, которая закончилась далеко за полночь.

Гости делились эмоциями после окончания события и просьбами к MONATIK сделать новое шоу на НСК «Олимпийский». Артист же, со своей стороны, заинтриговал, что вскоре всех нас ждут релизы в самых неожиданных от него направлениях и, конечно же, новое шоу.

Фильм MONATIK «Вечно танцующий человек» доступен в прокате от 3 до 9 июня эксклюзивно в сети кинотеатров «Оскар».